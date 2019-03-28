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三方联络小组对乌东部地区违反停火次数增加感到担忧

2019年03月28日08:10  来源：新华网
 

 欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克27日在白俄罗斯首都明斯克表示，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）对乌东部地区违反停火次数增加感到担忧。

乌克兰问题三方联络小组当天在明斯克举行例行会谈。萨伊迪克随后在新闻发布会上说，欧安组织驻乌克兰特别观察团团长阿帕坎在会谈中强调，必须采取额外措施保证乌东部地区平民安全，其中包括进行人道主义排雷等。

萨伊迪克说，乌东部地区卢甘斯克州本月20日向乌政府控制区移交了60名与冲突无关的在押人员，他对此表示欢迎。萨伊迪克说，必须进一步移交此类在押人员。

据介绍，三方联络小组还讨论了改善接触线通行条件、解决接触线两侧供水并恢复改善当地移动通信等问题。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。（记者魏忠杰 李佳）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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