澳政党被爆接触美游说团体 被指“出卖”本国枪支法

卡塔尔半岛电视台报道，澳大利亚右翼单一民族党曾与美国全国步枪协会接触，试图从后者筹款，承诺将以推动放松澳大利亚的枪支管控作为回报。

澳大利亚总理斯科特·莫里森26日回应，单一民族党的做法无异于“出卖”本国枪支法。报道同时在澳大利亚国内触发对美国势力干预选举的疑虑。

【偷拍·要钱】

半岛电视台25日和26日连续播发多篇报道，说单一民族党两名高级成员，即办公室主任詹姆斯·阿什比和澳大利亚昆士兰州州长史蒂夫·迪克森2018年9月前往美国首都华盛顿，会晤多名美国全国步枪协会人士。

半岛电视台澳大利亚籍记者罗杰·米勒和同事耗费3年时间追踪双方往来。米勒假扮成澳大利亚一个拥枪游说团体的头目，以偷拍方式记录双方会面。

澳大利亚定于5月举行联邦议会选举。阿什比和迪克森在会面中说，美国全国步枪协会的支持将帮助单一民族党获得“足够席位”，在澳大利亚参议院“实现权力平衡”，“在整个计划中，枪最重要”。

一名美国步枪协会人士回答，作为全球控枪力度最大国家之一，澳大利亚如果放松枪支管控，有利于美国支持拥枪团体在美游说。

那名人士说：“那将帮助我们，因为我们从人们那里听到最多的（反驳）观点是：‘看看澳大利亚（怎么做的）。’”

半岛电视台报道，阿什比和迪克森前往美国以前，单一民族党开会讨论向美国一名支持拥枪人士筹集1422万美元。迪克森在美国会晤那名支持拥枪人士时说，如果单一民族党“拿到钱”，“我们能改变我们国家的选举制度和人们的行为”。

澳大利亚塔斯马尼亚州阿瑟港1996年发生致死35人的恶性枪击事件。执政党与在野党当时迅速达成一致，一举通过全面控枪法案。

【叛国·醉话】

半岛电视台的报道在澳大利亚迅速触发议论。总理莫里森26日说，单一民族党“基本上是把澳大利亚枪支法卖给出价最高的外国买家”。

在野党工党领导人比尔·肖滕认定，单一民族党“背叛澳大利亚的政治制度”，在美国寻求数以百万计的捐款并承诺回报以放松枪支管控，这一做法“让人毛骨悚然”。

单一民族党由参议员波琳·汉森领导，持排外立场，时而提出带有“白人至上主义”意味的主张。这一政党近年冲击联邦议会选举，2016年首次进入参议院，但遭遇内部分裂危机，现在参议院占两个席位，分别代表昆士兰州和西澳大利亚州；在众议院没有席位。

澳大利亚议会去年11月通过法案，禁止政党接受外国捐款，今年1月1日生效。单一民族党26日发表声明，称所有成员“向来遵守法律”。

事件焦点人物之一阿什比告诉媒体记者，半岛电视台的报道“断章取义”，甚至包含一些“喝醉后说的话”。他和迪克森告诉媒体记者，他们从来没有收取任何美国方面的钱。

阿什比说，他已经向澳大利亚安全情报局和联邦警察局汇报事件经过，以打消联邦议会选举遭外部干预的疑虑。

按照他的说法，他和迪克森接触美国全国步枪协会旨在学习“宣传技巧”，与枪支管控事宜“毫不相干”，“不是为了向步枪协会要钱”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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