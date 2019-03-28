韩进集团掌门人丑闻缠身 失大韩航空经营管理权

韩国最大航空运营商大韩航空公司27日召开年度股东会议，表决反对财阀韩进集团掌门人赵亮镐连任企业理事会会长、即董事长，剥夺他对大韩航空的经营管理权。

赵亮镐及家人先前陷入一系列德行有亏甚至涉嫌违法的丑闻，殃及这一财阀家族旗下多家企业声誉，包括大韩航空。

【股东不满】

27日股东会议在大韩航空位于韩国首都首尔的总部内举行，74%的股东与会，就推举赵亮镐今后三年继续充任会长的动议表决，64%的与会股东支持，但没有达到通过任命所需的总数三分之二“门槛”。

赵亮镐现年70岁，韩国知名财阀韩进集团已故创始人赵重熏长子，现任韩进集团会长，继承集团旗下最赚钱企业大韩航空。经由投资机构韩进KAL控股公司，赵亮镐及其亲朋持有大韩航空共计33.35%股份，外国投资者占股20.5%。

韩联社报道，这是大韩航空创建以来，头一次出现股东大会将大股东兼企业领导人“投”下台的情况。企业第二大股东韩国国民年金公团在其中发挥关键作用。

国民年金公团是全球规模第三大的机构投资者，管理644万亿韩元（约合5760亿美元）资产，握有大韩航空12.56%股份，在韩进KAL控股公司占股7.34%，在股东中排第三位。

国民年金公团26日表明反对赵亮镐连任的立场，理由是赵亮镐一系列举动“损害企业价值和股东利益”。

大韩航空一名发言人解释，根据股东会议表决结果，赵亮镐仍将保留“会长”头衔，但失去相当于首席执行官的“代表理事”一职，不会继续参与董事会决策。

【深陷丑闻】

赵亮镐一家近年丑闻缠身。他本人2000年因逃税获判缓刑，现在身负“挪用300亿韩元（2643万美元）企业资金装修私人住宅”指控，等待司法审理。他妻子李明姬涉嫌“对员工施暴”和“非法雇用外国劳工”，受到警方调查。

他的两个女儿同样麻烦不断。长女赵显娥2014年12月在美国纽约乘坐自家航空公司班机，因为空乘人员没有按照“规矩”提供坚果，惹她大怒，命令即将起飞的客机返回登机口，导致航班延误。韩国媒体曝光这起“坚果之怒”事件，赵家备受舆论谴责。赵显娥次年由法院判处10个月监禁、缓刑2年，今年爆出丈夫指认受她“家暴”、涉嫌利用大韩航空航线走私奢侈品丑闻。

次女赵显玟原任大韩航空高级副总裁，去年媒体曝光她开会时对下属“泼水”、打骂。

丑闻发酵连累韩进集团旗下各家企业市值缩水。赵亮镐替两个女儿公开道歉，把她们调离韩进集团高级主管职位，但没有平息韩国民众对财阀子弟坐享其成却“德不配位”的愤怒。（沈敏）（新华社专特稿）

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