美“数周内”公布通俄调查报告 不过将是删减版

美国官员26日说，司法部长威廉·巴尔打算数周内公布“通俄”调查报告。不过，那将是删减版，以免泄露涉及机密或刑事案件的信息。

所谓通俄调查，主要涉及2016年美国总统选举期间唐纳德·特朗普竞选团队是否与俄罗斯方面“串通”以及特朗普作为总统是否妨碍司法两方面内容。

【有待“删减”】

美国司法部长巴尔24日发布通俄调查报告摘要。他当天说，需要更多时间确定哪些信息可以公开、哪些信息仍要保密，后续有望披露经过删减的报告全文。

美国联邦特别检察官罗伯特·米勒2017年5月发起通俄调查，本月22日向司法部送交完整调查报告，标志这项调查落幕。报告本身带有“机密”性质。

巴尔发布的摘要只有4页纸，让不少人对持续22个月的调查心存问号。国会民主党人要求巴尔不迟于4月2日公布报告全文，司法部尚未作出回应。

一名司法部官员26日说，巴尔打算“数周内、而非数月内”公布调查报告。至于具体日期，暂时没有确定。

据报告摘要，米勒调查团队没有发现特朗普团队的任何成员在2016年竞选期间“与俄罗斯政府共谋或协调”；至于特朗普出任总统后是否妨碍司法，米勒所列证据“指向同一个问题的两个方面”，即有利方面和不利方面，因而报告“既没有作出总统犯罪的结论，也没有认定他没有犯罪”。

【能否“先睹”？】

知情人士介绍，报告部分内容涉及大陪审团审理所获证词。根据联邦法律，这类信息通常不向公众披露。另外，报告涉及到其他一些处在调查和审理阶段的刑事案件，是否披露相关内容需要再作权衡。

巴尔在24日发布的摘要中说，决定公布调查报告中哪些内容、隐去哪些内容，将依据“适用法律、规程和司法部政策”。

巴尔2018年12月由总统特朗普任命，接任因为主动回避监督通俄调查而招致总统“不悦”、最终去职的杰夫·塞申斯。

按照美国司法部官员的说法，巴尔不会弄出一份“抢先版”报告先让白宫过目。不过，特朗普的律师、纽约前市长鲁道夫·朱利安尼说，特朗普的律师团队会寻求在报告内容公开以前“先睹”，这种做法“合适”。

国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西和参议院民主党领导人查克·舒默22日在一份联合声明里说：“美国人有权知道真相。白宫一定不能干预决定哪些发现或证据能够公开。”

白宫发言人萨拉·桑德斯22日回应，称白宫不会干预。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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