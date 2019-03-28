印度击毁近地卫星 莫迪宣称印跻身太空强国

人民网讯 据法新社报道，印度总统莫迪3月27日宣布，印度科学家成功用导弹击毁一枚近地卫星。莫迪称，印度从此跻身太空强国行列。

莫迪发表电视讲话表示，目前只有美国、俄罗斯、中国，拥有这样的太空技术能力。现在印度跻身太空强国的行列，印度在此刻感到骄傲。莫迪强调，印度发射导弹击毁卫星的实验，不针对任何国家。他说：我们的目的是维护和平而不是要发动太空战争。

这项代号Mission Shakti（印地语“力量”）的行动用一枚反卫星导弹将预定的一颗低轨道卫星击毁，整个行动持续了3分钟。

据法新社引述专家指出，击毁卫星的做法导致地球周围布满卫星碎片，会对其他太空器构成危险。反之，如果采用激光发射，则可终止卫星运行，同时又能避免卫星解体造成太空过多碎片的情况。（老任）

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