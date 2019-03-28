中国救援队在莫桑比克展开医疗救助行动

据新华社莫桑比克贝拉3月27日电 （记者聂祖国）赴莫桑比克实施国际救援的中国救援队26日在受强热带气旋“伊代”重创的贝拉市展开实施医疗救助行动。
在贝拉市80公里以外的拉梅古地区，中国救援队一分队在当地居民协助下，建立了3个临时医疗点、1个物资发放点。实施救援行动期间，中国救援队一分队巡诊人数达到1000多人，对500名当地居民进行了基本治疗，其中包括100多名儿童和孕妇以及10余名症状较重的患者。救援队对发现的腹泻发热、感染伤口、皮肤病等进行了及时处理，还发放了200多盒药品。
中国救援队二分队对贝拉市3个区域、12个地点进行了灾情侦察，完成综合评估。救援队详细记录了安置点灾民信息，并进行了优先分级，为开展后续救援工作打下基础。
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