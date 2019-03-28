日前，第三届中法中学生数学交流活动“和他/她一起算”在中法两国同时举行。近2万名来自中法两国的中学生一同挑战由中法数学专家共同设计的数学题。本次活动的开幕式在北京市第三十五中学和法国巴黎雅克·德古高中同时举行。竞赛结果将在4月底或5月初公布。

中国驻法国大使馆教育参赞杨进告诉记者，习近平主席访问法国前夕，在中法两国同时举办的这场活动具有特别意义。外语是中法两国学生互相学习的重要载体，而数学是世界语言，两国学生通过竞赛进行交流，增进了相互理解与合作。

“在相同时间、不同国度，与同龄人一起用数学这种相通的工具和思维方式竞技，这对两国青年来说都将是难忘的独特经历。”法国国民教育与青年部官员伯纳黛特·托马斯在接受记者采访时说：“法中两国在教育领域的合作渊源已久，而在今天，两国学校、师生之间的互动更加频繁紧密。青年代表着未来，法中青年交流筑起两国更牢固的友谊。”

拥有超过150年历史的巴黎雅克·德古高中与中国有着深厚渊源。据该校中文教师西西莉亚·马蒂厄特介绍，全校2000名学生中，有近300名学生选修中文课。他们每周的中文课时超过10个学时，而有些选修英文课的学生，每周才修2—3个学时。“随着中国综合国力不断上升，越来越多的法国人对中国产生兴趣，希望了解中国文化，也看好中国未来的发展。很多家长希望孩子学好中文，能够对未来职业规划有所助益。” 西西莉亚·马蒂厄特说。

中法中学生数学交流活动“和他/她一起算” 已先后在2014年和2017年成功举办。活动的举办获得了中国教育部、法国国民教育与青年部、中国教育国际交流协会、法国驻华大使馆以及法国数学交流协会的大力支持。

法国数学交流协会负责人告诉记者，“掌握数学就是掌握了一种理解和解决问题的能力。法国和中国学生有着不同的文化和知识背景，不同的思维方式，我们希望通过组织不同形式的交流活动和竞赛，激发青少年对数学的热爱，同时也激发他们相互了解的意愿。”

今年1月，中法数学专家组成的团队在北京会合，一起拟定了题目。同时，来自17个省市80余所中学近140名中国数学教师和专家队伍里的法国数学教师、学者对中法两国高中数学课程标准面临的挑战等话题进行了交流。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 17 版）

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