中法美术交流百年学术研讨会在巴黎举行

据新华社巴黎3月26日电 （记者杨一苗、任珂）中法美术交流百年学术研讨会26日在法国巴黎中国文化中心举行。来自中国、法国的十余位艺术界专业人士就中法百年来美术交流产生的影响及未来合作方向进行讨论。

20世纪初，不少中国青年为追寻艺术之梦来到法国，后涌现出徐悲鸿、林风眠、刘海粟等一批杰出艺术家。他们不仅创作出大量经典艺术作品，而且对中国现代艺术教育作出重大贡献。

法国汉学家汪德迈在研讨会上说，始于百年前的中法美术交流对两个国家的艺术界都产生了重要影响，不仅促进两国人民了解对方文化，也为两国日渐多元的艺术交流打下基础。

近年来，中法艺术界始终保持友好合作关系。中国美术馆举办了“不朽的传承——法兰西艺术院院士作品邀请展”，多位法国艺术家的作品被中国美术馆收藏，中国艺术家的书画雕塑等作品也在法国多次参展参赛。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 17 版）

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