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中印高级别二轨对话在印度马内瑟尔举行

2019年03月28日06:33  来源：人民网－人民日报
 

　　本报新德里3月27日电  （记者苑基荣）3月25日至26日，中印高级别二轨对话在印度哈里亚纳邦马内瑟尔举行。中国前国务委员戴秉国、印度前国家安全顾问梅农等40余位中印前政要和学界专家参会。

　　戴秉国和梅农在对话开幕式上发表主旨演讲。为期两天的对话气氛友好，探讨了在世界变化背景下的中印关系、经贸合作、边界问题、防务与安全合作以及中印在全球事务中日益重要的作用等议题。双方积极评价中印关系当前发展势头，对未来发展充满信心，认为此次对话卓有成效且着眼长远，商定明年继续在中国四川举办。

　　此次对话由四川大学中国南亚研究中心和印度中国研究所主办，支持方为印度马尼帕尔大学中国研究中心。2017年11月，双方在中国四川眉山举办了首次对话。


　　《 人民日报 》（ 2019年03月28日 17 版）
(责编：白宇)
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