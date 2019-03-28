中印高级别二轨对话在印度马内瑟尔举行

本报新德里3月27日电 （记者苑基荣）3月25日至26日，中印高级别二轨对话在印度哈里亚纳邦马内瑟尔举行。中国前国务委员戴秉国、印度前国家安全顾问梅农等40余位中印前政要和学界专家参会。
戴秉国和梅农在对话开幕式上发表主旨演讲。为期两天的对话气氛友好，探讨了在世界变化背景下的中印关系、经贸合作、边界问题、防务与安全合作以及中印在全球事务中日益重要的作用等议题。双方积极评价中印关系当前发展势头，对未来发展充满信心，认为此次对话卓有成效且着眼长远，商定明年继续在中国四川举办。
此次对话由四川大学中国南亚研究中心和印度中国研究所主办，支持方为印度马尼帕尔大学中国研究中心。2017年11月，双方在中国四川眉山举办了首次对话。
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