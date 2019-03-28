2019·中德人权发展论坛在柏林举行

本报柏林3月27日电 （记者李强）2019·中德人权发展论坛26日在德国柏林举行。本届论坛以“社会发展与人权进步——70年回顾与展望”为主题，来自中德两国人权领域的专家学者围绕“扶贫与人权”“社会保障体系建设与人权”“可持续发展与人权”“21世纪反恐怖主义及其与人权的关系”等议题展开深入研讨交流。

中方代表团团长、中国人权发展基金会副秘书长秦亮在论坛开幕式致辞时说，70年来，中德两国人权事业都取得巨大进步。他表示，中国在人权问题上一贯主张相互尊重、互学互鉴、共同进步，希望两国专家学者通过对话研讨，增进理解互信，交流有益经验，为促进两国人权事业发展贡献智慧和力量。

德国弗里德里希·艾伯特基金会亚太处处长马克·萨克瑟表示，70年来，德中两国的人权事业都取得了令人瞩目的成就。希望双方在相互尊重、理性客观的前提下，开展建设性的对话，通过交流互鉴更好地推动两国人权事业发展。

中德人权发展论坛由中国人权发展基金会与德国弗里德里希·艾伯特基金会共同创办，旨在巩固和拓展中德非政府组织人权交流合作机制，进一步增进两国在人权领域的相互理解与共同进步。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 17 版）

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