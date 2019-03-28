沙特国王萨勒曼、王储穆罕默德会见魏凤和

新华社利雅得3月27日电 （记者涂一帆）3月26日，沙特阿拉伯国王萨勒曼、王储穆罕默德在利雅得分别会见国务委员兼国防部长魏凤和。

萨勒曼说，沙中友好源远流长，两国战略性关系不断发展，两国是“一带一路”倡议重要合作伙伴，沙方期待加强两国经贸合作和人员往来，深化两军合作，共同促进地区和平稳定。

穆罕默德说，沙中各领域合作成果丰硕。面向未来，沙方愿与中方加强政治、经济、安全领域合作。军事合作是沙中关系的重要基石，希望两军开展更为广泛的务实合作，不断拓展新的合作领域。

魏凤和说，中方高度重视与沙方的关系，中沙关系成为国与国关系的典范。在习近平主席与国王陛下和王储殿下引领下，中沙全面战略伙伴关系深入发展。中方“一带一路”倡议和沙方“2030愿景”高度契合，合作前景广阔。中沙两军关系发展势头良好，取得很多务实成果。中方愿与沙军一道，落实好两国领导人共识，拓展深化各领域务实合作，推动两军关系取得新的发展。

27日，魏凤和与沙助理国防大臣阿伊什举行会谈。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 03 版）

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