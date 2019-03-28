孤独仍在 缓解方法大不同

张宇宁（左一）在研究生一年级的期中假期和朋友们一起前往澳大利亚西部旅游。

在南安普顿大学主校区的体育馆，王子君（左二）刚参加完乒乓球比赛。

通讯发达了

孤独感却没有消失

网络信息技术飞速发展，将全球串联成一张巨大的“网”。人们通过各种社交软件发出信息，瞬间就能抵达世界的任何一个角落。父辈鸿雁传书、有线电话通讯的交流方式，年轻一代早已熟识，但他们和家人分享生活、和朋友联络感情，更多的则是利用网络，也会利用网络上提供的各种资源丰富日常生活。他们很少深悟“月是故乡明”的境界；也难以体会“每逢佳节”却无法联络的苦痛。

张宇宁正在澳大利亚悉尼科技大学就读，提到异国求学的孤独感，他笑称自己并不感到孤独。他认为孤独感来源于无人陪伴和无事可做。他说：“在当今时代，网络这么发达，很容易找到人陪伴。而且网络也使生活变得丰富，无聊时我可以有很多选择，比如打游戏、看电影。”

孤独感果真消失了吗？

目前在英国南安普顿大学就读的王子君的看法是：有孤独感！尤其是在遇到一些事情时候，孤独感就会强烈地涌现。

去英国留学之前，王子君对新生活充满了乐观期待。可是，初到英国发生的一件事，让她有了意想不到的孤独感。“入学之初，每位中国同学都需要先去警局注册。我的朋友不小心将表格填错，和工作人员不断地说‘对不起’，可是工作人员不但态度不好，而且还说中国人‘就知道说对不起’。这句话让我心里很不舒服，突然觉得自己在这个环境中是被排斥的。”所以，王子君把异国求学的孤独感根源归结为生活环境的变化，包括不同的气候、不同的语言和不同的风俗习惯等，这些环境的巨大和微妙变化，都会引发心中的负面情绪并导致孤独的感受。她认为“这是任何东西都抵消不掉的”。

陶欣宇现在就读于韩国延世大学。回想多年的海外求学经历，她称自己在刚出国时度过了一段孤独的岁月。没有亲密朋友陪伴，孤独感倍增。她说：“互联网时代，人们的沟通变得更容易。虽然交朋友的方式越来越多，但越是这样，我越觉得交不到知心的朋友。”

留学年龄降低了

网络孤独仍然存在

近几年来，留学出现低龄化趋势。

陶欣宇在初中毕业后，就前往加拿大的一所英语私立学校学习高中课程，全班只有她一名外国学生，其余同学全都来自本地。那时她只有14岁。在低年龄段去异国求学，这不仅给她带来了生活和学业上的压力，而且加重了她内心的孤独感。她说：“因为我来自中国家庭，从小接触的是中国文化，当我的很多思想还没有成熟或者说还未定型的时候，就去接触不同文化，之前的很多观念会被推翻。”

“有段时间，我觉得完全没有了归属感，和父母之间也有了越来越强的距离感。”

那时，陶欣宇经常看到一些只有八九岁的中国小朋友，他们年龄虽小，但也很难一下子融入到当地文化中；同时又失去了在国内学习基础知识的机会。“我看到他们每天抱着平板电脑独来独往，感觉挺孤单的。”她说。

网络化的社会环境，有时反而加重了海外学子孤独感。“因为在网络上，更多的时候是在追求朋友的数量而不是质量。人们越来越不会在一个人身上倾注太多的时间和精力。”陶欣宇这样判断。

在加拿大，陶欣宇想家的时候会和家人通话聊天，尽管她认为这管用，可以缓解孤独情绪；但有时又会让孤独感倍增。“和家人通话聊天，有时我会越聊越难过，比如我妈妈会跟我说某个地方开了小吃店，等我回国后可以带我去吃；或者哪里开了书城，等我回国后可以带我去看。可是我回不去呀，于是，就更加不开心。或者，每当特别想立刻和家人联系，却受限于时差，没法及时沟通时，就会更难受。”她说。

王子君也提到，在写论文期间，学业压力增大，格外渴望有家人和朋友的陪伴，而不仅仅是网络上的沟通。但常言道“远水解不了近渴”，虽然通讯更快捷了，但不能替代愿望的实现。对于这种“网络孤独”，海外学子有着“别样”的体验。

张宇宁是土生土长的山西人，留学期间他偶尔会很想念山西的特色小吃，比如焖面、刀削面等。网络上可以搜到无数这类美食的照片，但这除了平添孤独惆怅，还有啥用呢？

王子君在英国时，有时特别想吃甘蔗。校区位置偏远，找到一家卖甘蔗的商店很困难。她必须去到繁华的城区，只有在那里的中国超市才可以买到。每到此时，王子君都特别怀念家乡生活的种种便利——孤独，有时就是想起了家乡的味道。

留学生数量多了

缓解孤独方式依然相似

面对孤独，年轻一代海外学子有许多缓解方法，一些前辈通用的有效方式也被延续下来，比如多把时间放在读书上，去吃一次中餐或者自己做一顿家乡美食，与家人好友聊天抒发情感等。同时，在新的时代背景下，这些年轻人解锁了一系列“新技能”。

“未雨绸缪”是学子避免孤独的好方式。对于张宇宁来说，尽管他声称自己没有孤独感，但谈及前往异国读书时的担心，他说：“因为是去一个陌生的国家，我会担心生活上能否适应，上课能否听懂，是否可以和同学正常交流等。”虽然有这些顾虑，但他风趣而自豪地表示，自己上大学时，就已经远离家乡，有4年本科独立生活历练“垫底”，无所畏惧。他在出国前查找出许多微信群，添加了很多校友。他说：“通过网上联络，我发现去澳大利亚读书的华人很多，这给了我极大的归属感。”

许多年轻人发现，多一点兴趣爱好是缓解孤独的良方。王子君感到孤独时，会做自己感兴趣的事，以此分解注意力。比如白天无聊的时候，她会刷抖音、打游戏或者去英国街头逛逛。

“出国之前，失恋分手了。到英国以后，晚上就感觉突然没人陪我聊天了；而且学校提供的是单人间，我没有舍友，一个人待着时格外感到孤独。”她说。王子君笑称自己是个“热爱酒”的姑娘，缓解孤独的方式是找酒喝。听说当地的威士忌很有名，她就会去尝尝，甚至闲暇时会和朋友一起去尝试调酒。她笑着说：“喝酒有助于睡眠，睡着了就不觉得孤独了，对我来说是很好的化解孤独的方式。”

在现实生活中结识新朋友，是消除孤独感的好办法。陶欣宇在加拿大读高中期间经历过一次转校。在新学校一下子结识了很多新的中国朋友。她们不仅有共同的文化教育背景，而且爱好兴趣也十分相似，彼此契合。周末时，她们经常一起办聚会、吃火锅、逛街购物。在当时，这些集体活动曾帮助她大大地减弱了孤独感。

（本版照片由受访者提供）

(责编：白宇)