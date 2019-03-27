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澜湄六国加强疟疾和登革热跨境联防联控

2019年03月27日20:14  来源：新华网
 
原标题：澜湄六国加强疟疾和登革热跨境联防联控

　　新华社昆明3月27日电（记者 刘宇琪）在澜沧江-湄公河合作机制中，澜湄六国致力于加强疟疾和登革热跨境联防联控。26日至27日，澜湄六国在昆明举行联防联控协调与疫情交流会。记者从会上获悉，“澜湄次区域虫媒传染病联防联控平台”去年以来成功运行，实现了跨境监测、预测预警、信息共享等防控工作信息化。

　　2018年3月，中国、老挝、越南、缅甸、柬埔寨和泰国签署了《澜沧江-湄公河次区域疟疾和登革热联防联控合作协议（2018-2022）》及合作备忘录。该协议明确了六国在联络交流、联防联控、人才培养和联合科研等多个方面的合作目标及内容，并提出联合研发及推广“澜湄次区域虫媒传染病联防联控平台”。

　　记者了解到，截至目前，“澜湄次区域虫媒传染病联防联控平台”已在中老边境、中缅边境的基层卫生院部署发热门诊监测站点19个，在云南边境的8个州市、县形成虫媒传染病防线，并建立覆盖老挝北部5省的监测网络，实现按月、周生成监测报告；在云南边境沿线部署伊蚊媒介调查点2227个，区域气象站16个，培训相关技术人员200余人次；初步建成澜湄次区域虫媒传染病联防联控数据中心，收集各类监测数据近20万条，形成了包括蚊媒及传染病监测、区域地理数据、区域气象数据、遥感数据和区域社会人文等5大类15个主题的数据集。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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