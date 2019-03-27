原标题：新华国际时评：凝聚多边共识 破解“四大赤字”

新华社北京3月27日电 题：凝聚多边共识 破解“四大赤字”

新华社记者杜白羽

国家主席习近平26日在巴黎出席中法全球治理论坛闭幕式，并发表重要讲话，就当今世界面临的共同挑战提出中国方案，为在新的国际形势下推进全球治理指明方向，为维护多边主义注入正能量。

习近平主席洞察世界发展大势，从全人类整体和长远福祉出发，深刻而清晰地指出当前世界面临的“四大赤字”，旗帜鲜明提出“四个坚持”：坚持公正合理，破解治理赤字；坚持互商互谅，破解信任赤字；坚持同舟共济，破解和平赤字；坚持互利共赢，破解发展赤字。“四个坚持”，为推进全球治理的完善、为世界持久和平繁荣指明了努力方向。

“坚持共商共建共享的全球治理观”“把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来”“秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观”“坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式”……中国推进世界和平发展的主张深蕴东方智慧，与时俱进，赢得国际社会广泛认同。联合国秘书长古特雷斯赞赏中国“对构建一个更加平等、和谐的世界发挥积极作用”。

在当前形势下，坚持多边主义是推动国际合作应对风险挑战、维护世界和平与繁荣的最佳方式。中欧都是维护多边主义，维护自由贸易的重要力量。在法国访问期间，习近平主席同出席中法全球治理论坛闭幕式的法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克举行四方会晤，向国际社会传递出中欧共同捍卫多边主义的积极信号。

加强中欧合作，让中欧关系稳步前行，有利于为当前复杂多变的世界注入更多稳定性。习近平主席提出，中欧应从共同维护多边主义、促进亚欧大陆繁荣发展、增进双方战略互信三个方面携手努力，促进中欧关系发展，共同应对全球性挑战。欧方给予积极响应。马克龙表示，欧中是世界重要力量，要加强战略互信，以对话方式促进合作。容克表示，欧方愿同中方加快合作步伐，为共同应对全球性挑战发挥积极作用。

“一带一路”建设的持续推进，正在丰富着多边主义内涵，为促进世界经济增长、实现共同发展提供了重要路径。欧洲国家在参与共建“一带一路”方面更加积极，这无疑将为合作共赢打开更多机遇之窗。意大利与中国签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。中法双方统筹推进共建“一带一路”和第三方市场合作，取得积极进展。默克尔也表示欧方应加紧推动欧中投资谈判协定，积极探讨参与“一带一路”倡议。

面对严峻的全球性挑战，破解“四大赤字”，习近平主席的主张掷地有声：“各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”

积力所举无不胜，众智所为无不成。各国携手并肩，合作共赢，才是解决各种全球性问题的唯一正确选择。

(责编：刘洁妍、杨牧)