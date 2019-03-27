特蕾莎·梅孤立无援 脱欧进程陷入胶着

人民网讯 英国脱欧本该在本周生效，但目前仍陷于政治困境中。现在没有迹象表明英国议会会改变主意为首相特蕾莎·梅投上一票。特蕾莎·梅在此次脱欧中失去的不仅是内阁成员，更重要的是失去了对脱欧进程的控制权。

美国 《纽约客》的分析认为，英国议会今日进行的投票事宜中，没有一个决定有明显优势，报道预计英国将会迎来混乱的无协议脱欧。美国《华盛顿邮报》认为英国议会一直未能就脱欧计划达成一致，这也让英国一直处于混乱的边缘，而3月27日的投票将成为英国避免灾难的最后一次机会。这次机会可以让英国对于脱欧一事想出一个更为折中的办法，力求让英国脱欧之后的经济损失降到最低，或许还能缓解英国两极分化日益尖锐的现状。

虽然特蕾莎·梅的决议已经两次被否决，她仍然坚信自己的计划是英国脱欧最可靠的途径，否则英国只会迎来混乱的无协议脱欧，或者是脱欧进程一直延缓，直到英国脱欧立场逐渐软化。

但是不仅议会对于特蕾莎·梅的意见不买账，不相信她会兑现自己的承诺，英国民众也丧失了耐心。伦敦爆发的大规模群众示威游行，要求将脱欧的选择权交还人民。英国《卫报》援引一项研究报告显示，脱欧将会直接冲击爱尔兰的家庭收入、企业盈利和政府财政。

英国经济和社会研究所（ESRI）周二发布的一份综合报告称，无论是否达成协议，英国退出欧盟都将对就业和经济增长造成损害。在英国脱欧的十年后，爱尔兰的经济产出将比英国留在欧盟时低2.6%，4.8%或5%。无序的无协议脱欧意味着爱尔兰十年内的就业机会将减少8万个，进而直接影响政府的预算规划。

“每个脱欧方案都会对整个经济体的财政状况产生负面影响，”该报告的主要作者阿黛尔·伯金（Adele Bergin）称，“爱尔兰的经济产出水平永远低于英国留在欧盟时的水平。然而，从长远来看，有协议脱欧对爱尔兰经济产出的负面影响大约是无协议脱欧的一半。”（刘晓琰）

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