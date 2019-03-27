外交部：全球治理论坛传递维护多边主义的积极信号

人民网北京3月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，哈萨克斯坦共和国外交部长别伊布特·巴基罗维奇·阿塔姆库洛夫将于3月28日至29日对中国进行正式访问。

问：昨天中国海关总署宣布暂停第二家加拿大企业向中国出口油菜籽。这是否是中加贸易摩擦的一部分？这对原本就因孟晚舟事件和两名在华加拿大人被捕事而趋于紧张的中加关系有什么影响？

答：关于你提到的加拿大企业，中国海关总署已就停止其向中国出口油菜籽发布了公告。我想强调的是，中方采取的措施是正常的检疫安全防范，科学合理，符合中国相关法律法规，也符合国际惯例。中方有关部门已就加拿大输华油菜籽有关问题向加方作了通报，并同加方在技术层面保持着沟通。

至于你问到中加双边关系，我可以告诉你的是，我们希望加方能够同中方一道努力，相向而行，推动中加关系健康稳定发展。在此方面，加方应该切切实实地采取一些举措，纠正前一段时间所犯的错误。

追问：关于月初被暂停出口的另一家加拿大油菜籽企业Richardson International，您是否有最新信息？

答：这家公司已经被暂停向中国出口油菜籽。我掌握的就是这个情况。

问：我们注意到习近平主席访法期间，与法国总统、德国总理和欧盟委员会主席共同出席了中法两国举办的全球治理论坛，这样的活动形式在中国领导人出访某一国家期间并不多见，算是一个特殊的安排，尤其默克尔总理专程到巴黎出席活动。请问中方在这一特殊安排背后有何考虑？

答：习近平主席刚刚结束对欧洲的访问，此次访问取得圆满成功，为下一阶段中欧关系发展注入了新的动力。访法期间，中法共同举办的全球治理论坛受到国际社会高度关注。中方已经发布了有关消息，你可以关注一下。

中法共同举办此次论坛并邀请德国和欧盟领导人出席的主要考虑，就是通过共同推进全球治理来维护多边主义，通过维护多边主义来共同应对全球性挑战，促进世界和平与发展。

当前，国际形势中不稳定性、不确定性上升，中欧作为世界上两支重要的力量，在维护以联合国为核心的国际体系、捍卫国际关系基本准则、倡导自由贸易、构建开放型世界经济等方面拥有广泛的共同立场和共同利益。习主席访法期间，中法两国发表了关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明。前一时期，中国同许多欧洲国家及欧盟方面也多次发出同样的声音。这些都充分体现了新形势下，中欧作为经济全球化和世界多极化的主要推动者和参与者的历史担当和积极作为。

中方始终视欧洲为全面战略伙伴和国际上不可或缺的重要力量，我们将秉持共商共建共享的全球治理观，同欧方携手努力，践行多边主义，为世界提供更多的稳定性和确定性，为国际合作注入更多的正能量和推动力。

问：你能否透露哈萨克斯坦外长访华更多具体细节？此访与近期哈国内局势变化是否有关？

答：此次访问系阿塔姆库洛夫外长去年12月上任后首次正式访华。访问期间，中国国家领导人将会见阿塔姆库洛夫外长，国务委员兼外交部长王毅将同阿塔姆库洛夫外长举行会谈，双方将就中哈关系、年内重要高层交往、共建“一带一路”合作及其他共同关心的问题交换意见。

当前中哈关系保持高水平运行，加大相互支持，深化互利合作符合两国共同利益，也是双方共同愿望。前不久，哈萨克斯坦通过重大政治议程，国际社会对此高度关注。阿塔姆库洛夫外长此刻来访，体现了哈萨克斯坦政府对发展中哈关系的重视。中方希望通过此次阿塔姆库洛夫外长访华，推动落实两国领导人达成的共识，促进两国关系和各领域合作不断向前发展。

问：我有一些关于新西兰总理阿德恩访华的问题。中方对同阿德恩总理会见会谈有何期待？此访从原计划的7天变为1天，这是否会对日程安排造成什么问题或困难？中新关系近期有些紧张，中方是否认为此访会改变这一状况？

答：前两天我发布了新西兰总理阿德恩访华的消息。这是阿德恩总理就任后首次访华。访问期间，两国领导人将就中新关系及共同关心的问题深入交换意见。我们相信此访将有助于双方加深了解和互信，拓展各领域交流与合作，为中新全面战略伙伴关系注入新的动力。

另外，正如我们以前多次说过的那样，中新关系长期走在中国同西方发达国家的前列，开创了中国与西方发达国家的多项“第一”。中新加强各领域的交流与合作，不仅符合两国人民的根本利益，也有利于亚太地区的和平与繁荣。中国愿同新方一道，在相互尊重、平等互利原则基础上，增进互信，深化合作，推动中新全面战略伙伴关系健康稳定向前发展。

至于你刚才问到的阿德恩总理访华的日程安排有所压缩，阿德恩总理自己已经对外作出了说明，因为克赖斯特彻奇枪击案，所以不得不对访华日程作了调整。中新双方就此进行了充分沟通，并作出了妥善的安排。

追问：你能否透露双方会面的主要议题？外界有猜测双方可能会讨论华为和5G问题，考虑到此前新西兰国内有些政府部门曾就华为参与5G建设发出警告。你能否确认双方将讨论这些问题？

答：我刚才已经说过，中新两国领导人届时将就双边关系以及共同关心的问题交换意见。双边关系涉及到的方方面面，包括政治交往、经济合作、人文交流等，我想在会谈会见中都会涉及。

问：关于美国对朝政策特别代表比根访华，你能否透露最新消息？

答：我前两天说过，如果有重要消息，我们一般都会及时发布。

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