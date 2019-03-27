原标题：专访法国开发署总干事：中方发出全球治理积极信号

央视网消息：中国国家主席习近平此次对法国进行国事访问，受到法国各界高度关注。法国开发署总干事何睿欧（Rmy Rioux）参与了习主席行程中的多项活动。他在接受央视记者专访时表示，习主席此访就维护多边主义、完善全球治理传递出积极信号，这令他印象深刻。

法国开发署总干事何睿欧表示，在实现可持续发展目标方面，当今世界面临着应对气候变化、保护生物多样性等诸多挑战。而在26号举行的中法全球治理论坛闭幕式上，习近平主席为应对挑战发出了强有力的声音。

法国开发署总干事 何睿欧：在今天（26号）的闭幕式上，以及整个国事访问中，习主席言语的力量让我很受触动。我同样有感于两国元首达成的共识，他们谈到了中法两国的战略互信，因为双边关系对于国际层面的共同行动很关键。

据何睿欧介绍，法国开发署与中国开展合作已有约15年的时间，并以应对气候变化与推进可持续发展的业务为核心。近年来，双方的合作不断深化，并且逐步拓展到为第三方国家项目共同融资。何睿欧认为，这不仅是法国开发署“一个共同的世界”的理念与中国主张“构建人类命运共同体”之间的相互交融，更是将两国元首的期待转化为实际行动。

法国开发署总干事 何睿欧：一旦我们有了这样的合作先例，那么为什么我们不能在全世界合作呢？因为我们懂得如何去合作，这也是在向我的法国同胞证明，我们应该保持开放而不是寻求封闭，因为我们愿意与中国同事开展活跃、积极、建设性的合作。

(责编：李枫、袁勃)