美国承认以色列对戈兰高地拥有主权引发争议

人民网讯 美国总统特朗普于本周一（3月25日）在白宫与以色列总理内塔尼亚胡会晤后签署了一份正式承认以色列对戈兰高地拥有主权的公告。这份文件被国际社会视作以色列议会选举前内塔尼亚胡谋求连任的手段，遭到包括伊朗、俄罗斯、叙利亚、土耳其等周边国家的谴责。美国的主要盟国，如法国、德国和英国，也拒绝支持美国的公告，毕竟该行为已经不仅违反了联合国安理会的决议，也对国际法的权威构成挑战。

据俄罗斯卫星网报道，叙利亚信息部长阿布拉·萨拉（Imad Abullah Sarah）周二早些时候指出，特朗普的声明是对国际法的无视与背叛。“从长远来看，特朗普的行动证实了国际法的合法性已不复存在。” 萨拉强调，叙利亚不会放弃任何一处领土的控制权，戈兰高地也不例外。萨拉认为，特朗普发布该公告只是为了帮助内塔尼亚胡在选举中能力压反对派。

俄罗斯卫星网报道中指出，俄罗斯的新闻发言人佩斯科夫称，美国的这一决定再一次违反国际法，显然对整个中东局势都造成了负面影响。”黎巴嫩总统奥恩指出，特朗普承认戈兰高地的公告不仅违反国际法，而且直接影响黎巴嫩的利益。“而且美国的领导人没有权力处置外国领土的所有权，无疑这一行为直接加剧了地区紧张局势，”黎巴嫩总统称。

据路透社消息，沙特阿拉伯及整个阿拉伯联盟都对美国承认戈兰高地为以色列领土的行为进行了谴责。阿盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特周一表示，阿拉伯国家联盟拒绝接受美国总统特朗普的决定。“美国这一声明并没有改变戈兰高地的地位。戈兰是叙利亚被占领土的一部分，试图使占领合法化是更大的错误，” 盖特在一份声明中说。根据阿拉伯联盟秘书长的说法，“特朗普的决定违反了国际法，这不仅损害了美国在中东地区的权威，也损害了世界的权威。”他补充说，阿拉伯国家将在本组织即将举行的首脑会议上一致承认叙利亚有权登上戈兰高地。

目前叙利亚各地正在举行反对特朗普对戈兰高地决定的集会。据阿拉伯叙利亚通讯社（SANA）报道，本周二（3月26日）叙利亚全国，特别是在大马士革、霍姆斯、代尔祖尔、卡米什里、库内特拉等大城市的中心广场上，有数千名群众参加集会。媒体报道当天早些时候，叙利亚南部城市达拉也发生了大规模抗议，反对美国总统特朗普承认以色列对戈兰高地拥有主权的决定。

1967年以色列从叙利亚手中夺取了戈兰高地。十四年后，以色列议会单方面宣布对该领土拥有主权。1981年12月17日，联合国安理会宣布以色列的行动是“无效的，而且没有国际法效力”。此后联合国大会每年都会通过决议，要求以色列归还此处给叙利亚，美国都会投弃权票。2018年，由于以色列于10月30日擅自在该地区组织地方选举，联合国大会紧急通过了一项决议，敦促以色列立即撤出该地区的军队。（刘晓琰）

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