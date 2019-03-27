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泰国人民国家力量党：确信本党有能力组建联合政府

2019年03月27日17:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷3月27日电（记者 孙广勇）当地时间3月27日16时，泰国人民国家力量党举行新闻发布会，公布本党在大选后的下一步计划。

人民国家力量党主席邬塔玛表示，目前，选举委员会还未公布正式结果，不必急于宣布组建政府，要充分利用选举结果正式公布前的时间，组建稳定的联合政府。人民国家力量党确信能够组成联合政府，目前已经与其他政党进行接触，要争取最多的议员席位，但具体情况尚不公布。

邬塔玛呼吁，相关团体和媒体不要使用“民主派”和“独裁派”来称呼两大政党联盟，因为获得议员席位的所有政党，都是通过民众民主选举出来的，都是代表民众的。

人民国家力量党秘书长颂提叻强调，此次大选人民国家力量党获得790万张选票，是此次大选得票数第一的党派，有权领导组建政府。人民国家力量党认为，巴育是目前形势下最合适的总理人选。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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