中德政经人士齐聚“中国日”展望多边合作共赢新机遇

第四届“中国日”活动26日在德国柏林举行，出席活动的近300名中德政经界人士就企业合作与竞争、数字化发展等话题进行了深入交流，对未来共同坚持多边主义、深化互利共赢充满期待。

中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，近年来中德各领域、各层级交流日益增多，务实合作成果丰硕。2016年以来，中国连续3年成为德国最大贸易伙伴。当前国际形势下，中德双方相向而行、深化合作，不仅符合两国利益，也是国际经济发展不可或缺的稳定性力量。

吴恳表示，中德关系保持高水平健康发展，将为共同维护多边主义和自由贸易体系、推动开放型世界经济、促进世界和平与发展做出积极贡献。

德国联邦经济和能源部对外贸易促进司司长安德烈亚斯·尼科林表示，德中经贸合作充满活力，两国都是多边贸易体系的支持者。当前德中合作取得了非常好的成果，希望能继续提升双方合作质量。

据介绍，“中国日”活动由德国中国商会、德国工业协会、德国工商大会联合举办，是促进中德经贸交流合作的重要平台。中国宁德时代、蔚来汽车、海尔、华为和德国拜耳、贝塔斯曼基金会等知名企业和机构代表参加了本届活动并就相关话题展开了深入交流。（李萌 张远）

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