中法共同发展的道路越走越宽

3月24日至26日，国家主席习近平对法国进行国事访问。访法期间，习近平主席与法国总统马克龙举行会谈。两国元首一致同意，承前启后，继往开来，在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。煦风送暖，情牵中法。中法合作发展的美好前景令在法华侨华人备感振奋，憧憬满怀。

政治互信再上新台阶

“马克龙总统在凯旋门为习近平主席举行隆重、盛大的欢迎仪式，体现了法国政府对中国国家元首来访的高度重视。”法国福建工商联合会会长石忠胜表示，法国各界和旅法华侨华人热切期待，两国元首会晤将进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平，为中法合作注入新动力。

“继去年马克龙总统访问中国后，中法关系再次迎来春天。”法国中法服装实业商会会长胡仁爱表示，今年是新中国成立70周年，是中法建交55周年，也是中国留法勤工俭学运动100周年。习近平主席时隔5年再次对法国进行国事访问，具有特殊意义。

法国华社促进会执行会长孙元洪说：“中法关系再上新台阶。中国和法国都是安理会常任理事国，中法加强各领域合作，密切在重大国际问题上的沟通与协调，会对世界的和平与发展产生积极意义。”

“中法两国元首外交互动频繁，有利于促进两国政治互信，影响深远。”中法关系促进会会长周兴说，作为欧盟重要大国，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。健康、稳定、高水平的中法关系不仅是打开中欧关系的一把钥匙，也超越了双边范畴，具有鲜明的战略性、时代性和全球性。

民与民感情好上加好

《百年丰碑》雕塑揭幕式、《留法百年》纪录片首映式、勤工俭学图片展开幕式、“光影流年——中法友好故事会”……在习近平主席到访法国前后，一系列丰富多彩的中法人文交流活动相伴而行，增进了两国民众的情感交流，也吸引了在法华侨华人的广泛关注。

“马克龙总统为习近平主席准备的国礼，是1688年出版的首部《论语导读》法文版原著，这一象征意义非比寻常。”胡仁爱表示，文化是一个国家的灵魂，中法文化交流源远流长，人文交流让中法友谊的根基更加深厚，也让国民之间的感情好上加好。

习近平主席强调，中法在人文交流方面，既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”。

“习主席的讲话鞭策我们对中法民间交流要深耕细作，更注重人文交流的双向互动。”周兴介绍，中法关系促进会成立15年来，负责接待法国社会各领域访华团体共计600多个。很多人到中国参观访问后，对中国现代便利的社会环境和底蕴深厚的中华文化惊叹不已，感情上发生明显变化，不仅一改过去对中国的刻板印象，还深深喜欢上了中国。中法民间交流的蓬勃发展，从整体上推动着双方政治、经贸和文化等各领域深入合作。

茶文化推广会、图书图片展、人才交流宣讲会、文化演出活动……近年来，石忠胜乐此不疲地为多场中法人文交流活动奔忙。“在我参与组织的一次中国图书展上，习近平主席的重要著作《摆脱贫困》引起了很多法国朋友的兴趣。”石忠胜说，“华侨华人是沟通中外的民间大使，未来我们要继续加强与法国民众的交流与联系，让更多人深入了解和感受中华文化的魅力。”

务实合作带来新商机

“务实合作是中法两国关系长远发展的必由之路，释放的红利必将造福两国民众。”周兴表示，未来，中法双方既要深化核能、航空、航天等传统领域合作，也会加快科技创新、农业、金融、养老服务等新兴领域合作步伐，期待一系列具体的合作项目尽快出台落地。

习近平主席指出，在务实合作方面，中法既要深挖市场的“源头活水”，也要疏浚政策的“河道沟渠”。

访法期间，习近平主席不止一次提到中国刚刚颁布的《外商投资法》。对旅居法国23年、从事鞋业进出口贸易8年的孙元洪来说，这意味着新的机遇。

“《外商投资法》有利于进一步优化中国的营商环境，为外商投资中国提供保障，这会鼓励更多欧洲企业到中国投资。”孙元洪说，“法国一些企业正通过我的采购公司，积极参与中法经贸往来。事实证明，‘一带一路’倡议将为中法、中欧合作带来互利共赢的新商机，越来越多的欧洲国家正意识到这一点。”

在习近平主席访法期间，“一带一路”再次成为热议话题。石忠胜说：“3月25日，我参加了法国侨界举行的‘一带一路’倡议研讨活动，旅法侨胞纷纷为宣传和参与‘一带一路’建设建言献策。在以后的工作中，我会介绍更多法国朋友到中国考察投资，让更多法国民众了解‘一带一路’倡议，为中法经贸合作发挥应有的作用。”

(责编：袁勃)