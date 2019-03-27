携手40载 中法科技合作正青春

近日，国家主席习近平对意大利、摩纳哥和法国进行国事访问。这是我国国家元首2019年度首访，凸显了中国对欧洲的高度重视。中国驻法国大使馆科技公参孙玉明日前接受采访时，详细阐述了中法科技合作在新时期的重要战略意义。

孙玉明公参表示，中法科技创新合作历来“敢为人先”。1964年中法建交，法国成为首个与中国建立大使级外交关系的西方大国。1978年中法签订政府间科技合作框架协议，这也是中国与西方大国签署的首个政府间科技合作协议。历经约40个春秋的中法科技合作与中国改革开放相伴相随，同步发展、深化。法国是欧盟和世界大国，其能在众多重大关键领域力避外来干涉，坚持与中国合作，除经济利益的驱动外，还源于中法间特殊的战略关系及法国外交的独立性、自主性。

孙玉明表示，科技合作作为中法双边关系的重要内容，受到两国国家领导人和两国政府极大关注，特别是2014年习主席访法以来，在两国政府、科研机构、高校和企业共同努力下，双方在诸多领域取得丰硕成果。

在核能领域，中法民用核能始终保持高位合作。2018年1月马克龙总统访华期间，两国领导人共同为世界首座先进压水堆三代核电站——台山核电站命名揭幕。两国合作建设的台山核电站1号机组已成为全球首台商业运营的EPR机组。同时，中法两国都重视核燃料闭式循环在核能可持续发展中的重要作用，并支持正在进行的商业谈判，以使中国乏燃料后处理/再循环工厂项目以安全、具有经济性以及符合双方共同利益的方式实现。

在航天领域，尽管在对华合作时受到外来因素的限制，法国依然能长期保持对华合作，并在空间轨道数据共享、航空发动机设计、卫星关键元器件设计与生产等方面取得一系列合作成果。卫星合作方面，中法海洋卫星已于2018年成功发射，中法天文卫星计划于2021年发射。双方还将继续推进在空间站、月球与火星等深空探测、地球科学、空间科学及气候变化等领域的深度合作，积极紧密联手落实第21届联合国气候变化大会的《巴黎协定》。

在航空领域，双方充分利用中法民用航空工业合作工作组合作平台，中航工业集团、中国商飞公司等多家中方企业与法国航空工业集团、空客集团、赛峰集团等法方企业共同围绕商用飞机、直升机、航空发动机重载飞艇、航电系统与空管设备以及飞行器总装引进生产等领域开展深度磋商，拓展双边合作。

在生物医疗领域，“中法P4实验室”意义非凡。2017年，中法P4高级别生物安全实验室合作取得关键性进展。该实验室是中法两国最高领导人亲自推动的战略性重大平台合作项目，自建设之初就备受两国领导人关注。2017年“中法P4实验室”正式通过评审，标志着历经10余年建设之久的中法最高水平新发传染病研发平台正式具备“战斗力”，成为我国应对全球重大公共卫生挑战的“国之重器”，使我国实现了从无到有的历史性突破。下一阶段，双方将积极探索从“建好”到“用好”的合作机制，围绕实验室管理和前沿研究两个层面提升两国在该领域的国际影响力。

中法科技合作联委会第14届会议不久前在北京召开，双方就两国科技创新战略与政策进行了深入交流，决定在联合实验室、联合资助机制、人员交流、举办主题研讨会、开展创新创业合作等几个方面加强顶层设计，并共同确定卫生健康、农业、人工智能、先进材料、空间、环境、粒子物理7个优先合作领域。这既是落实两国元首达成的共识，也是延续并进一步深化中法两国间强劲的科技合作。

孙玉明表示，当前大国战略博弈加剧，新一轮科技革命和产业革命正在酝酿之中，世界处于百年未有之大变局，科技对国家发展的重要战略意义进一步凸显。2019年是中法建交55周年和留法勤工俭学运动100周年。中法科技合作经历了40余年砥砺前行，有坚实的基础和光明的未来，对进一步推动中法战略合作，并作为表率推动中欧科技合作具有重要战略意义。

孙玉明最后表示，习近平主席访法，与马克龙总统达成的共识，将为推进中法科技创新合作进一步指明方向。我们最重要的任务，是将这些共识贯彻好、落实好，让中法科技创新合作产生巨大成效，服务于中法两国经济社会的发展，服务于第三方市场发展，推动全人类的共同进步。 （李宏策）

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