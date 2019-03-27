读懂“大国相处之道”的深刻内蕴（望海楼）

3月25日，习近平主席在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈时强调，新形势下，中法双方要继续探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道。这四点大国相处之道，体现了对中法关系演变进程的体悟和总结，不止对中法关系未来的发展，而且对中欧关系乃至其他大国关系都有重要指导意义。

5年前，习近平主席在中法建交50周年巴黎纪念大会上发表讲话，以宽广的历史视野对中法关系的精神进行了概括，其四点内涵成为大国相处之道的核心要义。中法都是具有悠久历史、独特文明的大国，分别是东西方文明的重要代表，在当今世界也都是拥有大国情怀、大国情结的国家。两国建交以来，双边关系一直走在中国同西方国家关系前列，对世界格局的演变产生了深远影响，给两国人民带来实实在在的好处，深谙应有的大国相处之道是根本原因。

在国际上，大国历来是关键，其相处方式直接影响世界历史进程，攸关国际和平与人类福祉。今天，和平与发展成为时代主题，恪守大国相处之道，构建新型大国关系，促进世界的持久和平与共同繁荣，每一个大国都有责任为此付出努力、勇于担当。

要有主见。中法都走出了一条符合本国国情的发展道路，都坚持独立自主的外交政策，都积极倡导和致力于多边主义、世界多极化、国际关系民主化。独立自主，不是单打独斗，更不是单边主义、霸权主义，而是基于对本国利益和各国共同利益的独立判断，作出正确的外交决策。

要弃成见。55年来，中法两国和两国人民相互理解、相互尊重、平等相待、彼此信任，为两国关系行稳致远打下了坚实基础。没有相互理解，就无法超越分歧、求同存异，就没有中法率先迈出中国与西方大国建交这一步。相互理解与尊重，首要的是坚持世界各国主权平等、互不干涉内政，还应体现在维护各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重各国推动经济社会发展、改善人民生活的实践，而且要坚持通过对话协商处理分歧，不是动辄亮拳头。

要具远见。法国是第一个同中国正式建交的西方大国、第一个同中国建立全面战略伙伴关系以及开展战略对话的西方大国，体现了长远的战略眼光。新的时代，大国更需要有登高望远的战略眼光和政治智慧，顺应世界和平发展大势，开启大国关系新篇章，始终“不畏浮云遮望眼”，不因一时一事的困扰而迷失大国合作的方向。

更要有气度。历史一再证明，大国之间合则两利，斗则俱伤。零和之争是死路一条，互利共赢才是大国关系持续发展的强大动力。中法关系如此，其他大国关系也是如此。在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展，这才是大国应有的气度、应有的胸襟、应有的相处之道。气度有多大，合作舞台就有多大，世界和平发展的空间就有多大。

习近平主席指出，当今世界正经历百年未有之大变局，人类处在何去何从的十字路口，中国、法国、欧洲也都处于自身发展关键阶段。当此之际，秉持独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道，方能让大国关系更具全球性、战略性、建设性、示范性，这对于推动国际力量平衡、促进世界和平与发展，实乃意义重大。（贾秀东）

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