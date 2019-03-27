美国副总统彭斯︰五年内无论如何送太空人登月

人民网讯 据路透社报道，美国副总统彭斯当地时间26日宣布，五年内无论如何都会派美国太空人登月。他表示，如果美国太空总署（NASA）未准备好，不排除利用商业火箭执行登月任务。

当天，彭斯在美国太空与火箭中心主持会议并发表演讲时称︰“五年内再送美国人到月球，是美国及本届政府的既定政策。我们将成为21世纪第一个让宇航员再登月球的国家。”

NASA原本计划于2028年前进行下一次登月任务。然而，该计划一直因登月航天发射系统（Space Launch System，简称SLS）的研发迟缓而受影响，SLS第一次试射最近被推迟至2021年。

彭斯批评计划推迟归究于NASA的官僚惰性和太多分析造成的瘫痪。他指出：“如果商用火箭是五年内将美国太空人送上月球的唯一方法，那就使用商用火箭。”

与会者之一的NASA局长布里登斯廷则表示，SLS将能够在2020年准备就绪执行登月任务。（老任）

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