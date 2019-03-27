亚太中心将在9国开展非遗培训

26日，联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产国际培训中心在京召开管理委员会第八次会议。2019年，中心将进一步开拓培训覆盖区域，增加培训班的数量，将在乌兹别克斯坦、斐济、泰国、越南、菲律宾等9个国家开展富有特色的非遗主题培训活动。

据悉，亚太中心是根据中国政府与联合国教科文组织签署的协议，在中国成立的非物质文化遗产领域的国际机构，主要通过举办国际培训和组织国际交流与合作活动，为加强亚太地区各国保护非物质文化遗产的能力建设服务。自2012年成立以来，亚太中心已在16个国家举办培训班。（王珏）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 13 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)