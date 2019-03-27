必和必拓首席执行官呼吁国际社会积极参与共建一带一路

人民网讯 “中国有句谚语:'众人拾柴火焰高’。国际社会应发扬'一带一路'倡议的合作精神，为未来数十年的经济发展与繁荣贡献力量。”近日，必和必拓首席执行官麦安哲在中国发展高层论坛2019年年会上就“一带一路”倡议发表演讲时，呼吁国际社会积极参与共建一带一路国际合作。

麦安哲表示，改革开放40年来，中国经济取得巨大成就，很大程度上得益于完善的基础设施，包括公路、铁路、港口、电信等互联互通网络。当前中国经济增长速度放缓，但仍是提振世界经济的重要力量。“一带一路”倡议不仅有助于中国产业升级和民生改善，还将为推动世界经济发展、促进贸易、减少贫困作出巨大贡献。

他预计，“一带一路”倡议提出后的第一个十年里，将在倡议沿线国家催生1.5亿吨钢铁和160万吨铜的需求量。约30%的“一带一路”相关投资将流入工业园区、制造业设施等新经济领域，为新兴市场国家提供发展动力。“一带一路”能够让古老的贸易走廊重新焕发生机，实现更大范围的跨国合作，对冲贸易保护主义逆流，促进文化交流，推动世界和谐。

此外，麦安哲还表示，“一带一路”倡议规模巨大，不可避免存在一些复杂性和风险性，难免会遇到一些挫折和非议。但中国正秉持共商共建共享原则，同其他国家一起总结经验教训，将蓝图转变为现实。这也意味着参与国在评估风险、收益以及项目合作上有发言权，能够为项目争取长期、可持续的资金支持，确保项目符合自身当下和长远的利益需求。

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