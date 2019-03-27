中国对外援助彰显大国担当（热点辨析）

本版制图：张丹峰

近年来，作为世界上最大的发展中国家，中国在南南合作框架下向其他发展中国家提供了不少力所能及的援助。中国帮助受援国减少贫困、改善民生，有力推动受援国经济社会发展，为缩小南北差距、促进南南合作和构建人类命运共同体做出巨大贡献，在国际上树立起负责任大国形象。在对外援助工作中，中国坚持平等互信、合作共赢理念，探索创新援助路径，为发展中国家发展自强提供了有益帮助。

西方国家有些人故意抹黑中国，他们没有根据地指责“中国援助导致发展中国家陷入债务危机”，甚至将中国的对外援助与所谓“新殖民主义”联系起来。针对这些说法，我们有必要讲清我们的立场，讲好中国对外援助故事。

对外援助原本是发达国家应尽的责任和义务，联合国相关文件对此有明确要求和规定。作为衡量各国对外援助支出的重要指标，联合国提出发达国家官方发展援助与国民总收入之比应为0.7%。但在经合组织发展援助委员会28个成员国中，多数发达国家对外援助支出低于联合国标准。中国作为最大发展中国家，对其他发展中国家进行援助的行为难能可贵。

对外援助是中国政府对外工作的重要组成部分，发展中国家是我国国际合作的重点面向区域。中国的对外援助属于南南合作范畴，是发展中国家间的相互帮助。中国的对外援助坚持不附加任何政治条件，始终尊重受援国的自主意愿和实际需求，坚持平等协商，不搞模式输出，致力于促进当地经济社会发展。这是中国与西方发达国家对发展中国家援助的根本区别。授人以鱼不如授人以渔。中国主动对接发展中国家的发展规划，通过援外培训提升受援国发展能力。中国注重支持受援国基础设施建设，建成大量切实惠及国计民生的项目，助力受援国减贫发展，增强受援国人民的获得感。

中国对外援助规模逐年扩大，影响力日益增强。从规模和水平上看，与我国总体发展水平基本相当，不存在超出国家发展程度的过度援助。中国对外援助不是单方面付出。互利共赢是我国对外援助的重要特点。中国为受援国提供基础设施、生产性项目等发展支持，也为中国企业“走出去”提供机遇。比如，从2009年开始，中国成为非洲第一大贸易伙伴。可见，通过对外援助，中国与受援国实现了合作共赢、共同发展。

西方国家对发展中国家的援助往往附加苛刻的经济政治条件，无论从历史看还是从现实看，都给这些受援国带来沉重负担。中国通过扩大和深化合作，积极促进发展中国家经济社会发展，有利于增强其债务偿还能力。公道自在人心。中国的这些努力得到众多发展中国家的认同。让各国人民都过上好日子，不仅是中国作为发展中大国的胸怀与担当，也是中国人民的美好愿望。

（作者为浙江师范大学非洲研究院副院长、教授）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 10 版）

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