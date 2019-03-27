不确定性世界中的稳定力量（大家手笔）

习近平同志指出，当今世界正面临百年未有之大变局。为什么说是“百年未有之大变局”？因为当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，全球治理体系和国际秩序变革都在加速推进。

当今世界存在较多不稳定性和不确定性。虽然今天人类社会的经济、科技、文化都发展到前所未有的水平，但挑战和风险也越来越多，人类共同面对的问题越来越复杂棘手。世界经济出现恢复增长、就业扩大的积极迹象，同时仍面临发展不平衡、贸易壁垒增加、金融安全脆弱等问题。地区热点此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等都在威胁着人类的安全、健康和发展。这些问题需要世界各国携手解决。

当今世界在全球治理、发展模式等方面都亟须变革和调整。在这个过程中，新兴市场国家和发展中国家整体力量增强，以往单纯以西方为主导的国际体系和格局正在发生改变。长期以来，西方国家在经济上占据优势地位。如今，西方国家内部面临不少困难，比如经济上产业空心化加剧、整体活力下降，社会中老龄化问题严峻、社会内部分裂严重，精英阶层与社会底层民众、极左和极右势力、不同种族、全球主义与民族主义之间的矛盾不断激化。这些问题引发了西方国家的焦虑。而在过去数十年里，新兴市场国家和发展中国家呈现加速发展态势。新兴市场国家和发展中国家对全球经济增长的贡献率已经达到80%，这使国际力量对比发生深刻变化，并朝着有利于和平与发展的方向演变。在这种情况下，旧有的全球治理体系不能反映国际格局的新变化，治理理念、体系和模式出现难以适应新的时代潮流的状况。因而，推进全球治理体系变革，在维护联合国宪章和原则的前提下使之更加完善健全，更好反映国际格局变化，更平衡反映大多数国家的意愿和利益，就成为当前国际社会面临的一个重要任务。

如今，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，世界经济处在动能转换期。这是一个爬坡过坎的关键期。各国需要共同推进科技创新，培育新的增长点。面对世界经济发展瓶颈期，有些国家和人士错误地将问题的原因归咎于经济全球化，致使贸易保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击。这对全球贸易和投资产生了负面影响，也给世界经济复苏带来阻碍。但这些阻碍是阶段性的。无论在历史上还是在现实中，贸易保护主义都是行不通的，建设开放型世界经济是大势所趋，世界经济还是会回到健康发展的正轨。封闭只能带来落后，开放才能互利共赢。当然，我们也要正视经济全球化的不足与问题，努力减少全球发展的不平衡，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

当前，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。我国经济社会发展虽然遇到一些矛盾和问题，但经济健康发展的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。在存在较多不稳定性和不确定性的世界中，中国经济保持持续健康发展的前景是确定的，推动构建人类命运共同体的决心和行动是确定的。这为促进世界和平与发展不断增添正能量。中国将始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，与世界各国携手共建人类命运共同体，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

（作者为中国人民大学国际关系学院教授）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 10 版）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)