登高望远，携手破解治理赤字

■“欧中在推动经济全球化发展和维护多边主义方面应该一起发力。”

■“中国提出‘一带一路’倡议、举办进博会等举措体现了合作和开放的重要性。”

3月26日，习近平主席在中法全球治理论坛闭幕式上发表题为《为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量》的重要讲话，指出面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

法国以及欧盟各界人士对习主席的讲话给予高度评价，认为在充满机遇和挑战的当今世界，中国在完善全球治理方面发挥了重要作用，欧洲与中国需要携手合作，不断创新，积极参与全球治理，共同应对全球挑战。

“法中两国在维护世界和平和安全方面加强合作意义重大”

习近平主席在讲话中指出，坚持公正合理，破解治理赤字。坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。

“我非常赞成习主席提出的构建人类命运共同体的理念，欧洲和中国应该携手推动各领域合作不断深入。”欧盟国际合作与发展总司总司长斯特凡诺·曼塞尔维西表示，“我们需要共同建设地球，把人类前途命运掌握在自己手中。习主席就推动全球化、加强国际合作传递出十分积极的信号”。

法国前驻华大使毛磊说，世界上很多问题的解决都需要在多边主义下共同努力，习主席的讲话传递出的信息充分显示，中国是维护多边主义的重要力量。“法国和中国均是联合国安理会常任理事国，在全球治理中应当发挥更大作用。法中两国在维护世界和平和安全方面加强合作意义重大”，他说。

法国外交部长让—伊夫·勒德里昂认为，法中、欧中合作将有助于进一步落实一系列原则和方针，推动在多边主义框架下深化合作伙伴关系。“集体行动的力量超过单打独斗的力量。多边主义对构建平衡的世界秩序具有重要意义，有利于携手应对全球性挑战。”

德国对外关系委员会会长丹尼尔·施瓦泽表示，中国是维护世界秩序的重要一极。“习近平主席对世界经济建设和应对气候变化等领域提出了一系列主张，欧盟对此十分重视。”她表示，“欧盟和中国的战略合作对世界经济格局有很大影响。欧中在推动经济全球化发展和维护多边主义方面应该一起发力”。

德国外交部政策规划司司长拉尔夫·波斯特表示，维护多边主义治理体系是应对诸多全球性挑战、保持世界经济繁荣的前提，各国应尊重现有的国际秩序和国际准则。

法国参议院法中友好小组主席克洛德·雷纳尔表示，当前形势下，法国和欧洲与中国共同携手维护多边主义尤为重要。推动世界经济和贸易增长，需要每一方都展现开放的意愿。

“一带一路倡议可以成为弘扬多边主义精神、促进多边合作的重要平台”

习近平主席在讲话中指出，“一带一路”倡议丰富了国际经济合作理念和多边主义内涵，为促进世界经济增长、实现共同发展提供了重要途径。我们欢迎包括法国在内的世界各国积极参与到共建“一带一路”中来。

毛磊表示，“‘一带一路’倡议可以成为弘扬多边主义精神、促进多边合作的重要平台。‘一带一路’倡议是一个伟大的全球性倡议，法国已经表现出对它的兴趣”。

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽表示，互联互通、多边主义、气候变化等都是当今世界关注的焦点，法中两国在全球治理领域的合作已经成为国际合作的典范。“合作是解决危机的唯一方法，合作带来的不仅是共赢，同时也是一个更加公正合理的国际秩序。”杜泽表示，欧亚互联互通战略和“一带一路”倡议具有很多相通之处，应该有机结合、加强对接。

法国历史学家、作家贝尔纳·布里泽表示，“中国提出‘一带一路’倡议、举办进博会等举措体现了合作和开放的重要性，在多边主义受到冲击的背景下，为世界增添了信心”。

雷纳尔认为，“一带一路”倡议有助于促进欧中双边经济增长和互动往来。一个强劲、紧密、互信的欧中关系对于维持世界平衡至关重要。

法国塞纳—马恩省议会主席帕特里克·赛毕基尔对记者说，中国是一个具有国际影响力的大国，在全球事务中发挥着举足轻重的作用。我们能够看到中国在推动多边主义方面作出的努力。“一带一路”就是其中一个例子，这个倡议增强了国与国之间的互联互通，使得参与国家能够通过合作得到发展、实现共赢。

（本报巴黎3月26日电 记者刘仲华、李志伟、李琰、王海林、车斌、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 03 版）

(责编：袁勃)