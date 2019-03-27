中法全球治理论坛在巴黎召开

本报巴黎3月26日电 （记者李志伟、王海林、刘玲玲）在习近平主席对法国进行国事访问之际，为期两天的中法全球治理论坛当地时间25日在巴黎拉开帷幕。国务委员兼外交部长王毅、法国外交部长勒德里昂共同出席开幕式并致辞，中宣部常务副部长、国家高端智库理事会理事长王晓晖和法国巴黎和平论坛总干事瓦伊斯作大会发言。

本次论坛由中国国务院新闻办公室和法国外交部共同主办，中国外文局、法国外交部分析预测与战略中心承办，论坛开幕式在法国外交部报告厅举办。与会代表围绕“‘一带一路’与互联互通”“多边主义与全球治理”“数字治理的挑战与机遇”“气候变化和生物多样性”等议题进行研讨，并达成了广泛共识。

王晓晖在大会发言中表示，这是中法双方首次举办全球治理论坛，具有开创性和标志性。中法在全球治理上有很多共识，携手推动达成《巴黎协定》，成为全球气候变化治理史上的里程碑。针对人类面临的全球化挑战，完善全球治理需要凝聚共识、需要加快变革、需要伙伴关系、需要包容普惠，秉持共商共建共享的全球治理观，坚持多边主义，倡导全球事务由各国协商来办、治理成果由各国共享，推动建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。中国提出“一带一路”倡议，就是要实现共赢共享发展，构建人类命运共同体。

与会代表在发言中表示，本次论坛增进了共建“一带一路”的共识，让世界包容性经济前景更加广阔。论坛增进了全球治理多边主义的共识，在单边主义、保护主义抬头之际，这种共识弥足珍贵。论坛增进了加强数字治理的共识。论坛增进了合作应对气候变化挑战的共识，坚定了应对全球气候变化、维护生物多样性的信心和决心。

与会代表普遍认为，中法在全球治理方面有着广阔的合作空间，希望保持两国全球治理对话交流常态化、机制化。

中法双方有关政府部门高级别官员、高端智库专家学者、知名企业高层和国际组织代表200多人参加了本次论坛。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 06 版）

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