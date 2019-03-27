为世界发展提供新选择（国际论坛）

■“一带一路”倡议不仅为中国，而且为世界上欠发达地区开启了安全和繁荣的新纪元

中国提出“一带一路”倡议，一方面旨在推动中国经济持续发展，使各省、市、自治区的经济实现再平衡；另一方面也为周边地区提供有利的发展环境，重建内陆经济带以推动欧亚大陆及其他大洲的发展。在“一带一路”沿线国家中，有相当一部分处于欠发达状态，处在全球贸易圈的边缘。“一带一路”倡议将惠及这些国家的发展。

从欧洲尤其是法国的角度来看，“一带一路”倡议所带来的影响明显是积极的。

首先，“一带一路”倡议是二战后首个覆盖范围如此之大的国际性倡议。“一带一路”倡议有全新的架构作为支撑，并由各国共同参与建设。

其次，“一带一路”倡议使欧盟能够在其中找到适合自己的发展方向。世界经济发展越多元化，也就更容易从某一国家产生的危机中缓过来。可以说，“一带一路”倡议既为欧盟国家提供了发展契机，又为世界贸易安全提供了保障。

此外，参与“一带一路”建设在非洲地区的合作，对于欧盟同样很有裨益。欧非之间自很早以前就有着极为紧密的联系。非洲有十几亿的人口，且保持快速增长，是拥有无限潜力的大市场。非洲的发展对世界的未来有着重要的影响。欧、中、非共同努力，可以扩大相互间的合作，带来更大的发展，这对各方来说都是十分宝贵的。“一带一路”倡议为“非洲梦”的实现提供了独一无二的机会。

为了让各方都能真正获益，“一带一路”建设离不开如下要义：首先，保证“一带一路”倡议始终由各方共同参与；其次，用好中亚地区资源，重现昔日丝绸之路兴盛时期的光彩；再次，稳定中东地区形势，这一地区地理位置重要、资源丰富，同“一带一路”建设推进息息相关。

相信如果上述因素能够得到充分考虑，欧洲国家必将对“一带一路”倡议展现出更加浓厚的兴趣，并根据各自的能力积极参与到这一雄心勃勃的倡议当中。特别是当自中亚到中东的通路进一步联通，欧盟所拥有的基础设施网络将有助于确保欧亚大陆的互联互通得以延续发展。

总的来说，“一带一路”倡议为世界发展提供了新的选择。这一倡议不仅为中国，而且为世界上欠发达地区开启了安全和繁荣的新纪元。

（作者为法国战略学会会长）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 06 版）

(责编：袁勃)