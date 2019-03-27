3月24日，国家主席习近平对摩纳哥公国进行国事访问。摩纳哥各界对此访予以高度评价，认为习近平主席的访问使摩中关系成为不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好交往的典范，开启了摩中关系发展的新篇章。

莫妮卡·科尔尼亚蒂是一家媒体的记者，曾在中国生活十几年，当天在新闻中心看完习近平主席访问的电视新闻，非常激动。莫妮卡向记者展示了她在当地网络杂志上刊发的热烈欢迎习主席来访的头条文章。“习主席的来访无疑是摩纳哥的重要时刻。”莫妮卡说，摩纳哥与中国在文化交流、环境保护、通信技术等领域有很多合作的机会。

从事金融行业的安娜·丘吉尔热爱中文，会讲流利的汉语。安娜兴奋地表示，十分荣幸能在家门口见证习近平主席来访。她和两个也在学汉语的儿子都很关注习主席访问。“习主席的访问能让更多摩纳哥民众了解中国、热爱中国，也希望我的两个儿子将来有机会去中国交流学习。”

摩纳哥元首阿尔贝二世亲王的妹妹、摩纳哥公主斯蒂芬妮对习近平主席提出的人类命运共同体理念深表赞同。斯蒂芬妮表示，如果各国都能意识到人类在分享着共同的命运，世界上就会减少很多争端。“中国提出的‘一带一路’倡议有着深远的意义，能帮助不同国家寻找最大公约数，有利于打造互利共赢的局面。”

夏尔三世初级中学校长塞德里克·贝特朗表示，随着习主席的到访，我非常高兴地看到摩纳哥和中国的关系变得更加紧密。摩纳哥需要更多的中文人才，学生学好中文也意味着在就业时有更多优势，可以选择与中国相关的职业，甚至直接去中国工作。

摩纳哥足球俱乐部副主席奥列格·彼得罗夫在接受本报记者采访时表示，自己曾经参加过2008年北京奥运会闭幕式，对中国2022年举办冬奥会充满期待。“中国奥运志愿者素质很高，令我印象深刻。我相信，只要中国下决心要做的事，一定会成功。”奥列格·彼得罗夫相信摩中两国未来在体育方面会有更多合作，特别是在足球领域，摩方可以与中国伙伴分享培训经验，完善青年训练体系。

2017年和2018年，格里马尔迪会议中心与故宫博物院合作举办了两次展览，都取得了圆满成功。摩纳哥格里马尔迪会议中心负责人茜尔维·比安凯里表示，在与习近平主席会谈中，阿尔贝二世亲王表达了推动摩中人文交流，增进两国人民友好的愿望。比安凯里认为，摩纳哥有很多地方需要向中国学习，尤其是在文化领域。比如在摩纳哥的博物馆里，多数是外国游客，而在故宫，很多中国百姓聚精会神地观看展览，就感兴趣的展品和讲解员进行交流互动，“这是对文化的尊重和传承”。

摩纳哥对外关系与合作大臣托内利特别强调：“摩中两国共同利益正在不断扩大，合作的基础日益牢固。摩中关系为大小国家之间的友好交往树立了典范。”

（本报摩纳哥城3月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 06 版）

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