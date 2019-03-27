拥抱中摩友好关系的大机遇（钟声）

■历史性的访问，预示更加美好的明天，中摩关系未来之路能够更加宽广

3月24日，习近平主席应邀对摩纳哥公国进行国事访问，同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈。这是中国国家主席首次访问摩纳哥，对中摩关系发展具有历史性意义。

摩纳哥王室、政府和民间各界热烈欢迎习近平主席来访，热情友好的氛围洋溢在这座海滨国度的大街小巷。此次访问加深了中摩真诚友好、平等相待的深厚情谊，也让世界看到了大小国家友好相处、合作共赢的榜样力量。

中摩建交以来，两国始终相互尊重，彼此平等相待，坚持合作共赢。国家规模差异，制度文化差异，从未成为影响两国友好关系发展的因素。习近平主席访问摩纳哥，不仅是中国国家主席首访该国，更是近几十年来为数不多的世界大国领导人对摩纳哥的访问。不仅如此，这还是中摩两国元首在半年内实现的互访，为中摩友好的史册增添了佳话。世界眼中，中摩关系正是不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好交往的典范。

相知相亲的故事，丰富多彩。紫禁城“遇见”摩纳哥，一场名为“继文绳武——清代帝王的家国天下”的故宫文物展在摩纳哥举办，吸引了比摩纳哥全国人口还要多的观众；“绿水青山就是金山银山”携手“蓝色海洋的守护者”，中摩两国在推动环境保护和可持续发展上展示了共同心愿与担当。“时差、距离、语言，这些不同，都无法阻碍中摩两国的友谊升华、文化互通。”摩纳哥驻华大使馆官方微信公众号所言，为两国友好关系作出生动注脚。

中国是全球人口最多的发展中国家，以超常的能力快速成长为世界第二大经济体。摩纳哥是世界上国土面积第二小的国家，人口有限，资源匮乏，却打造出人均国内生产总值全球领先的经济奇迹。中摩两国相互学习，携手合作，为实现国家繁荣发展、建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。

历史性的访问，预示更加美好的明天。“摩纳哥政府对‘一带一路’建设始终保持高度关注，希望通过习近平主席此访，双方能够就进一步在‘一带一路’框架下开展合作形成更多具体方案”“摩中合作的明天充满希望”……摩纳哥人民正以饱满的热情，拥抱中摩友好关系的大机遇，期待未来合作的大发展。

牢牢把握双边关系的正确方向，不断巩固传统友谊和政治互信，加强在联合国和国际事务中的沟通协调和相互支持；坚持开放合作，深化互利共赢；积极开展共建“一带一路”国际合作；提升两国环保合作水平；丰富人文交流内涵……人们相信，当中摩双方坚定作出这样的抉择，中摩关系未来之路就能够更加宽广。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 06 版）

(责编：袁勃)