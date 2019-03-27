推动中法务实合作迈向更高水平

3月24日至26日，国家主席习近平对法国进行了国事访问。时隔5年，在中法隆重庆祝建交55周年之际，习近平主席再次访问法国，赢得法国各界高度关注和积极评价。法国各界人士纷纷表示，习主席此次访问成果丰硕，推动法中全面战略伙伴关系和各领域务实合作迈向更高水平。

为维护多边主义注入信心和力量

连日来，法国总统马克龙在个人推特上发表了数十条评价，欢迎中国国家主席习近平和夫人访问法国。他说，这次访问将强化两国全面战略伙伴关系，进一步突出法国、欧盟和中国在维护多边主义方面发挥的重要作用。

法国宪法委员会主席、前外长法比尤斯表示，“我希望两国的合作领域更加广泛，既要重视合作，也要重视共同应对环境和气候问题。这不是某一个国家的问题，需要所有国家携手解决。其中，我非常看好法中在应对气候变化和环境保护方面的合作前景。”

“欧洲各国普遍认为中国是必不可少的合作伙伴。习主席此次访问无疑促进了欧洲和中国将更多的合作规划转为现实，我们都将从中受益。”法国前内政部长布鲁诺·勒·鲁向本报记者表示，习近平主席2019年首次出访，选择了3个欧洲国家，体现出中国对中欧关系的高度重视。他认为，法中两国在国际事务和全球治理中都发挥着不可替代的重要作用。习近平主席访问法国将增进两国政治互信，深化两国务实合作。

巴黎蒙田研究所高级研究员米歇尔·杜克劳斯表示，法国和中国协调一致应对全球气候变化问题，付出了很多努力。虽然未来的路还很长，但是法中双方相向而行，携手应对挑战，这对全球可持续发展非常重要。

法国参议院法中友好小组主席克洛德·雷纳尔表示，法中两国的友好关系源远流长，我们更需要努力维护，使之更加紧密牢固。

打造中法两国务实合作新亮点

针对两国的第三方市场合作前景，马克龙强调，“法国和中国在非洲绝不是战略竞争者，而是长期的合作伙伴，尤其在安全、教育、基础设施以及社会发展方面，两国都将展开深入合作。”

法国电力集团副总裁、中国区总裁傅楷德接受本报记者采访时表示，在习近平主席访问法国期间，法国电力集团分别与中国国家能源投资集团、华电集团签订了海上风电、能源服务方面的协议。傅楷德说，30多年前中国依靠法国成熟的核电技术建立起首座核电站，如今双方的合作更趋向于双向平衡，共同开拓海外市场，实现了优势互补。

在中法两国领导人共同见证下，施耐德电气集团与中国银行以及中国电建签署战略合作协议，完成了中法企业在第三方市场合作等双边合作文件的交换。施耐德电气集团主席兼首席执行官赵国华表示，此次战略合作的达成，为推动第三方市场的可持续发展增添动力，对深化中法两国经贸关系具有重要意义，也为中法建交55周年献上一份贺礼。

法中委员会联席主席、苏伊士集团首席执行官舒赛德认为，“5年内习近平主席两次访问法国，每次来访都会促进一些重大议题的解决，也极大地推动了法中合作进程。”

上法兰西大区议会主席格扎维埃·贝特朗对本报记者表示，习近平主席再次访法是我们的荣幸。作为戴高乐将军的故乡，法国上法兰西大区渴望和中国地方政府加强合作与联系，以敦刻尔克港与宁波港之间的合作协议为代表，上法兰西大区和中国浙江省达成了多个合作项目与计划。比亚迪、胖妞食品等中国企业落户该地区，为当地创造了不少就业机会。

深化中法人文交流和地方合作

3月25日，习近平主席在与马克龙总统会谈时强调，中法在人文交流方面，既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”。法国各界人士认为，习近平主席的访问，将进一步深化法中人文交流和地方合作，法中友谊将结出更美丽的硕果。

巴黎高等计算机学院院长艾力克·穆瑞丝对本报记者表示，得益于法中友好关系不断发展，两国高校间的交流合作日益密切。该学校国际大学中国项目与河北工业大学保持了15年以上的稳固合作关系。“现在越来越多的法国学生渴望去中国留学，关注中国在人工智能技术方面的发展。”

巴黎索邦大学研究员菲利普·陶盼告诉记者，他特别赞同习近平主席对法中人文交流的重视。“法中两国同是文化大国，人民的交往播撒了友谊的种子。经过55年双方精心耕耘，我们才收获了今天的成果。”

中法已结成102对友好省区和城市，形成丰富的地方交流合作网络。在习主席访法期间，中国山西省和法国塞纳马恩省签署发展友好省际关系备忘录。塞纳马恩省议会主席帕特里克·赛毕基尔接受本报记者采访时表示，充分调动地方合作的积极性，有助于夯实两国友好关系的基础，加强两国人民之间的了解和友谊。

法中文化互动协会主席安德烈·费尔南德斯对记者说，“我经常参与在法国组织举办的中国文化活动，感受到越来越多的法国人对中国文化感兴趣，并爱上中国文化。”

（本报巴黎3月26日电 记者刘仲华、李琰、李永群、龚鸣、李志伟、刘玲玲、车斌、王海林、葛文博）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 06 版）

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