擘画合作蓝图  书写友谊新篇

3月20日，意大利罗马国立住读学校学生阅读3月19日出版的人民日报。该期报纸刊登有习近平主席给该校师生的回信。

人民网记者 赵 铎摄

摩纳哥街头飘起中国国旗，欢迎习近平主席来访。

本报记者 李志伟摄

3月24日，“光影流年——中法友好故事会”在巴黎举行。图为法国观众欣赏中国风光摄影作品。

本报记者 龚 鸣摄

3月26日，法国总理府内，身着盛装的骑兵列队欢迎习近平主席。

人民网记者 赵 铎摄

习近平主席金句

中国与意大利关系

两千多年交往史为中意两国培育了互尊互鉴、互信互谅的共通理念，成为两国传统友谊长续永存、不断巩固的保障。

——3月20日，在意大利《晚邮报》发表署名文章

当今世界正面临百年未有之大变局。中方愿同意方传承和发扬合作精神，加强战略沟通，推动国际社会求同存异，以合作促发展，为建设一个更加美好的世界贡献新的智慧和力量。

——3月22日，同意大利总统马塔雷拉举行会谈

中国和意大利分处古丝绸之路两端，开展“一带一路”合作天经地义。我们秉持的是共商、共建、共享，遵循的是开放、透明原则，实现的是合作共赢。中意要以签署政府间“一带一路”合作谅解备忘录为契机，加强“一带一路”倡议同意大利“北方港口建设”、“投资意大利计划”对接，推进各领域互利合作。

——3月23日，同意大利总理孔特会谈

中国与摩纳哥关系

我们两国相似的民族性格和共同的精神追求，使得我们相知相亲。中摩建交20多年来，双方始终真诚友好、平等相待。当前，中摩双边关系稳步发展，务实合作与时俱进，尤其是在环保、电信、移动支付等新领域走在中欧合作前列。中摩关系已成为不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好交往的典范。

——3月24日，同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈

中国与法国关系

春天是播种的季节。我这次来访，既收获5年来中法关系发展的累累硕果，更要同法方一道播种中法合作的新希望。

——3月23日，在法国《费加罗报》发表署名文章

当前国际形势和两国关系都发生了很大变化，但有几点始终没有改变。

一是中国对中法关系的重视始终没有改变。

二是中法对和平、发展、公平、正义的共同追求始终没有改变。

三是中法合作互利共赢的属性始终没有改变。

——3月24日，会见法国总统马克龙

新形势下，中法双方在这3方面要做得更好，要继续探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道。

政治上，既要筑牢互信的“堤坝”，也要竖立理想的“灯塔”。

在务实合作方面，中法既要深挖市场的“源头活水”，也要疏浚政策的“河道沟渠”。

中法在人文交流方面，既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”。

——3月25日，同法国总统马克龙会谈

中国与欧洲关系

中国和欧盟同为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者。双方应该顺应世界多极化、经济全球化的时代潮流，推动构建开放型世界经济。

——3月23日，同意大利总理孔特会谈

中国和欧盟是当今世界两大力量、两大市场、两大文明。中国重视欧洲战略地位和作用，一直将深化对欧关系作为外交优先方向。

——3月25日，同法国总统马克龙会谈

全球治理

法国有句谚语说：“人的命运掌握在自己的手里。”面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

信任是国际关系中最好的黏合剂。当前，国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀。我们要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑。

——3月26日，在中法全球治理论坛闭幕式上的讲话

“一个利国利民的正确选择”

——访意大利副总理路易吉·迪马约

本报记者 管克江 暨佩娟 孔 歌

3月23日，在中国和意大利两国领导人见证下，意大利副总理兼经济发展、劳动与社会政策部部长路易吉·迪马约，代表意大利政府与中国政府签署了中意关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。当天，他在接受本报记者采访时表示，“能成为第一个加入共建‘一带一路’的七国集团成员国，我们感到非常高兴和骄傲。这是意大利的一个重要历史时刻。”

“今年是意中两国建立全面战略伙伴关系15周年。两国签署共建‘一带一路’谅解备忘录，是一个巨大的合作成果，有助于两国关系的进一步发展。”迪马约表示，签署谅解备忘录的那一幕场景让他难忘。“我看到在场的意中各界代表都很兴奋、激动。许多意大利政府官员和企业家都对我说，感谢我一直以来坚定支持意中签署‘一带一路’合作文件。”

迪马约表示，他上任后走访了大量意大利食品、设计、手工业等领域的中小企业。这些企业都表示，中国经济社会稳步发展，民众对意大利商品的购买意愿不断上升。意大利中小企业都愿意同中国加强经贸合作。正是这些意大利企业家的强烈诉求，促使迪马约坚定推动意大利同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。迪马约相信，随着备忘录的签署，很多意大利企业都会开始招聘新员工，扩大生产，这将带来更多就业。

“事实终将证明，意中签署‘一带一路’谅解备忘录，对意大利是一个利国利民的正确选择。” 迪马约说。

（本报罗马3月26日电）

摩中关系发展从此获得新动力

吉尔·托内利

3月24日，我在法国尼斯机场迎接中国国家主席习近平。习近平主席此访是中国国家元首首次访问摩纳哥，摩中关系发展从此获得新动力。

习近平主席在此次短暂而紧凑的欧洲之行中到访摩纳哥，充分说明他对摩中关系的重视，摩方感到非常荣幸。两国元首的引领，是摩中关系长期以来稳定发展的重要保障。

摩中建交以来，两国在政治、经贸、文化、教育等领域的合作不断取得进展。摩中两国国情迥异，但双方的友谊牢不可破。我们非常欣喜地看到，摩中两国间的共同利益不断扩大，双方合作的基础日益牢固。摩中关系为国际社会大小国家友好交往树立了典范。

民间交往是加深两国友谊的重要基础。我们共同致力于创造更多机会，加强彼此在不同层面、不同领域间的交流和沟通，这对双边关系的长久稳定发展意义重大。摩纳哥参加了2008年北京奥运会和2010年上海世博会，现正在积极备战2022年北京冬奥会，我们希望以此为契机，进一步加深两国间的了解。目前，摩纳哥有超过5%的中小学生在学习中文，这让我们看到了两国友谊未来传承的希望。

近年来，摩中两国合作的内涵不断丰富，除旅游、通信等传统领域外，双方在生态保护、应对气候变化、野生动物保护等领域的合作已成为新亮点。“一带一路”倡议的提出，为两国深化合作搭建了新的重要平台。摩纳哥对“一带一路”建设兴趣浓厚，其中所倡导的可持续发展理念与摩方不谋而合。摩纳哥长期致力于发展环境保护事业，特别是海洋、生态保护等领域的研究，“一带一路”建设将为摩中进一步加强合作注入新活力。

（作者为摩纳哥对外关系与合作大臣，本报记者郑彬、冯雪珺采访整理）

在多边主义框架下深化合作

让—伊夫·勒德里昂

在习近平主席访问法国之际，法中全球治理论坛在巴黎举行。

1964年，戴高乐将军以极富战略性的眼光推动法国成为第一个与新中国建立外交关系的西方大国。法中两国都主张独立自主、合作共赢，只有这样才能推动世界平衡发展。

我们处在一个充满危机和不平等的世界中。法国对联合国体系深信不疑。集体行动的力量超过单打独斗的力量。多边主义对构建平衡的世界秩序具有重要意义，有利于携手应对全球性挑战。

单边主义、保护主义危及多边主义，甚至危及国际关系基本原则。在多边主义面临威胁的背景下，法中两国应大胆前行，正如过去55年来我们一直所做的那样。应对全球性挑战的唯一解决方案，是维护良好的国际秩序和多边主义。我们必须携手合作，共同前行，奋力创新，强化全球治理。

欧盟和中国都重视互联互通。我深信，“欧亚互联互通战略”与中国提出的“一带一路”倡议是相辅相成的。两者有机结合将连接欧亚大陆，更好实现交流和合作。我们愿意与中方一道，针对具体项目开展合作。

在多边主义和全球治理领域，法国和中国都承担着重要责任。两国都坚定地支持世界贸易体系。我们应携手努力，推动构建更加公平、合理、透明的贸易体系，造福人民。

面对今天的气候危机，我们必须拿出勇气和信心，落实气候变化《巴黎协定》，这关系到子孙后代的未来。法中两国在达成气候变化《巴黎协定》过程中携手合作，起到了重要作用。两国始终信守承诺，不断推进协定的执行。希望我们继续在保护环境、应对气候变化等方面发挥引领作用。

（作者为法国外交部长，本文根据其在中法全球治理论坛上的发言整理）

本期统筹：裴广江

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 05 版）

(责编：袁勃)