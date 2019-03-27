中华人民共和国和法兰西共和国关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明

应法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙邀请，中华人民共和国主席习近平于2019年3月24日至26日对法兰西共和国进行国事访问。双方回顾了国际形势和重大国际地区问题，并达成以下共识。

一、中法两国同为联合国安理会常任理事国，为促进国际和平与安全作出了积极贡献。两国将继续坚持独立自主外交政策，坚持和平发展道路，坚持根据《联合国宪章》的宗旨和原则促进世界和平、繁荣、可持续发展和安全。两国重申尊重国际法和国际关系基本准则，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。

二、两国认为，在当前形势下，坚持多边主义是推动国际合作应对不断增多的共同风险和挑战，维护世界和平与繁荣的最佳方式。两国承诺促进建立在国际法基础上的多边主义。

三、两国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护联合国权威和地位。两国支持联合国秘书长为推动联合国改革所做的努力，愿共同致力于提高联合国的效率和反应力，使其更有能力应对全球性挑战。两国将继续共同努力，加强在联合国维和行动领域的合作，并支持非盟和联合国为非洲维和行动提供可持续、可预见资金的倡议。

四、两国重申愿共同应对在气候变化、生物多样性丧失和环境保护领域的挑战。《联合国气候变化框架公约》第24次缔约方会议（COP24）为《巴黎协定》成功确定了实施细则。两国将延续二十国集团（G20）领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间的做法，在COP24的成果基础上继续发挥推动和动员作用。

五、两国将共同行动，动员各方力量，指导气候金融、碳定价和基于自然的解决方案领域的筹备工作，确保2019年9月23日由联合国秘书长组织召开的气候峰会圆满成功。

六、两国承诺全方位履行《巴黎协定》，努力提高履约能力，并在不晚于2020年通报本世纪中叶温室气体低排放长期发展战略。两国承诺共同推动关于削减氢氟碳化物的《蒙特利尔议定书》基加利修正案的批准和落实，并推动提高制冷行业能效标准。

七、两国强调应引导公共、私人资金更多投入应对气候变化和保护生物多样性领域，为发展中国家争取持久的气候资金支持，推动发展机构的实践与《巴黎协定》目标和《生物多样性公约》目标保持一致，推动实现绿色气候基金的增资和高效管理。

八、两国将共同努力，推动全球采取行动应对生物多样性丧失，迎接2020年底在中国召开的《生物多样性公约》第15次缔约方大会。两国将致力于推动“为了自然与人——从沙姆沙伊赫到北京”行动议程，动员各利益攸关方提出具体建议。两国将积极致力于推动《生物多样性公约》第14次缔约方大会提出的“全面参与制定2020年后全球生物多样性框架”进程。

九、两国承诺在联合国框架下就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性养护和可持续利用国际协定谈判加强沟通与合作，为协定达成作出积极贡献。两国同意就包括设立南极海洋保护区在内的南极海洋生物资源的养护和可持续利用问题保持交流。

十、两国表示愿打击环境犯罪，尤其是偷猎和贩卖濒危动植物物种及其制品、非法跨境转移固体废物，禁止此类物品的非法进出口，并强调应对碳汇能力强和全球生物多样性丰富的热带雨林进行可持续管理。

十一、两国坚定支持通过加强现有机制，尤其是《巴塞尔公约》，针对海洋和陆地塑料污染采取的国际行动。

十二、两国将继续努力，共同支持“迈向《世界环境公约》”特设工作组根据联大决议授权开展工作，保持密切沟通，以改善国际环境法及其执行。

十三、两国愿结合有关部门间达成的环保合作协定及行动计划，推动大气质量改善、加强生物多样性保护、废弃物管理、水环境保护和土壤生态修复等领域的政策对话与技术交流，鼓励政府部门、科研机构和相关企业参与，结合国际会议举办双边活动，积极推动相关多边进程。

十四、两国倡导完善全球经济治理，推动经济全球化朝着更加开放、透明、包容、非歧视的体系发展，维护以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。两国认为世界贸易组织所有成员均应遵守其在世贸组织中的承诺和义务，以维护多边体系的牢固性和可信度。

十五、两国愿继续共同努力，构建开放型世界经济，反对各种形式的保护主义，努力确保公平竞争环境。两国支持世贸组织进行必要改革，以增强其有效性和权威性，更好地应对当前和未来的挑战。两国呼吁围绕已提交世贸组织成员的有关增强世贸组织争端解决、监督和谈判三大基本职能的建议的讨论取得进展。两国支持中欧世贸组织改革工作组的工作，以推动在双方均抱有很高期待的世贸组织改革这一问题上取得进展。

十六、两国支持G20作为国际经济合作主要论坛的工作，并支持其致力于建设开放型世界经济的行动。两国承诺在G20以及其他相关主要国际论坛框架下推动建设现代化、可持续、公平的国际税收体系，鼓励加强结构性改革、数字经济、反腐、可持续发展、国际金融架构、基础设施投资等领域对话与合作。

十七、两国愿继续积极推进国际货币金融体系改革进程，推动在2019年春季会议前、最迟不晚于2019年年会完成国际货币基金组织（IMF）第15次份额总检查。

十八、两国承诺在落实基础设施等领域的国际融资时，确保其符合可持续发展目标和气候变化《巴黎协定》。两国欢迎G20可持续融资操作指南并呼吁跟进。

十九、两国重申支持出口信贷国际工作组在制定一套新的官方出口信贷国际指导原则方面开展磋商工作。

二十、两国致力于加快落实2030年可持续发展议程和亚的斯亚贝巴行动议程，提高援助针对性和有效性。两国将于2019年举行中法战略对话机制下发展分组的下一次会议。

二十一、两国深信教育的重要性。两国支持联合国教科文组织和全球教育伙伴关系为推动实现联合国可持续发展教育目标所做的积极努力。两国将继续加强教育合作对话。

二十二、两国承诺积极致力于消灭艾滋病、结核病和疟疾。中国赞赏法国在全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金工作中发挥的重要作用，期待2019年全球基金第六次充资会议取得成功。

二十三、两国认为，各国应坚持走和平发展道路，巩固建立在尊重国际法和合作、可持续做法基础上的国际安全架构，携手应对各类传统和非传统安全风险和挑战，共同建设持久和平、普遍安全的世界。两国强调，恐怖主义威胁没有边界。两国重申坚持联合国在国际合作中的中心协调作用。两国将继续支持在联合国领导下动员各方力量打击各种形式恐怖主义的各项国际倡议。两国重申打击恐怖主义融资的重要性，表示承诺落实2018年4月26日巴黎反恐融资国际会议通过的《巴黎议程》十项内容。

二十四、两国强调《不扩散核武器条约》是国际核不扩散体系的基石以及国际安全体系的重要组成部分，重申将致力于推动《不扩散核武器条约》2020年审议大会取得成功。

二十五、两国强调禁止化学武器组织在维护和实施《禁止化学武器公约》方面发挥核心作用，应采取一切手段确保该组织能够根据《公约》规定履行授权，拥有有力的调查与核查手段，平衡推进《公约》的各项目标，以维护国际和平与安全。

二十六、两国承诺将致力于加强在联合国等框架下的多边合作，共同维护外空和平安全与可持续发展。

二十七、两国重申，以《联合国宪章》为代表的国际法适用于网络空间，致力于推动在联合国等框架下制定各方普遍接受的有关网络空间负责任行为的国际规范，将加强合作，打击网络犯罪以及在网络空间进行的恐怖主义和其他恶意行为，包括利用信息通讯技术并为获得竞争优势而采取的攻击关键基础设施和窃取知识产权的行为。两国同意继续利用中法网络事务对话机制，加强相关交流合作。

二十八、两国重申欧盟作为多边主义不可或缺的推动者发挥着重要作用。中国支持欧洲一体化，支持法国推动欧盟改革的努力。两国强调中国和欧盟之间的相互依存日益加强，在此背景下，应发展中欧全面战略伙伴关系，推动全球治理改革，使多边体系更加有效、更好体现公平正义原则、更能适应21世纪的挑战。

二十九、两国支持本着互利互惠的精神，尽快达成一份包含市场准入和投资保护内容的富有雄心的中欧全面投资协定。

三十、两国呼吁完成中欧地理标志合作与保护协定谈判。两国在保护专有技能和优质产品方面拥有悠久传统，希望尽快达成一项富有雄心的、平衡的协议，针对该协议规定的所有地理标志，就其可能遭遇的假冒和侵权行为提供有效的保护。

三十一、两国支持中国和欧盟为促进中国“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略等互联互通倡议对接所做工作。两国愿在中欧互联互通平台框架内加强交流。

三十二、两国强调根据《联合国宪章》宗旨和原则促进和保护人权和基本自由对于各国发展的重要性。双方重申在平等和相互尊重的基础上继续开展中欧人权对话与交流具有重要意义。

三十三、两国重申，伊朗核问题全面协议经由联合国安理会通过第2231号决议一致核可，是不扩散体系的关键组成部分，也是维护国际和地区安全的重要因素。因此，该协议是一项重要的多边外交成果。两国重申致力于维护该协议，根据国际法保持贸易和资金流，以促进伊朗的经济利益。两国承诺全面遵守各自国际义务。在不损害伊朗核问题全面协议的前提下，两国重申支持开展平衡对话，推动以综合方式处理所有关切问题。

三十四、两国重申支持在联合国领导下，根据安理会第2254号决议，为叙利亚危机寻求可靠、平衡的政治解决方案。

三十五、两国重申坚持全面完整执行联合国安理会涉及朝鲜问题的决议。

三十六、两国一致认为政治解决冲突是萨赫勒地区实现持久稳定的唯一途径。两国赞赏萨赫勒地区国家间的合作精神，并支持突出体现该合作精神的萨赫勒五国联合部队行动。随着该联合部队行动的开展，应逐步加强对萨赫勒五国的国际支持，赋予该部队安理会授权和可预见的资源。

三十七、两国重申坚定维护马里的主权、统一和领土完整，支持联合国马里多层面综合稳定特派团根据其授权帮助马里政府和人民实现国家持久和平与稳定，希望联马团继续以主动有力的方式履行授权，并获得与其授权相称的资源。

（新华社巴黎3月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 03 版）

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