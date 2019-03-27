国际能源署：2018年全球碳排放创新高 需采取行动

据外媒报道，当地时间26日，国际能源署公布一份报告称，2018年全球能源需求持续增长，但高效再生能源发展速度跟不上需求，导致煤炭使用增加，从而使碳排放自2017年反弹升高后再次攀升。

这份“全球能源与碳排放状况年度报告”指出，受益于能源高效技术及低碳推广，全球碳排放2014-2016年间曾保持平稳，但2017-2018年出现反弹。

报告称，低碳技术的发展速度更不上能源需求的增长，2018年能源需求增长已达到2.3%，为十年来最高值。

2018年全球与能源相关的二氧化碳排放较2017年增加1.7%，达到330亿吨，为2013年以来成长速度最快的一年。

国际能源署表示，虽然太阳能成长高达31%，和风力发电均呈现两位数增长，但速度仍赶不上电力需求，煤用量因此增加，进而使得2018年火力发电导致的碳排量首度超过100亿公吨。

国际能源总署执行董事比罗尔(Fatih Birol)表示，这些数据“再次凸显各方需要采取紧急行动的迫切性，开发清洁能源的解决方案，刺激投资和创新，尤其是在碳获取及贮存方面。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)