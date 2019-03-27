第40届曼谷国际汽车展开幕 预计超160万人观展

据泰国《世界日报》报道，当地时间3月27日，第40届曼谷国际汽车展正式开幕。估计整个车展将有160万民众入场，车展期间汽车销量不少于4万辆。
据报道，以“享受汽车”为主题的第40届曼谷国际汽车展，吸引了33家汽车生产企业和14家摩托车生产企业参展。车展上将展出最新研发出产的10款汽车，包括电动汽车、油电混合动力汽车等。
该车展旨在让民众了解汽车创新设计，给大家带来更多汽车使用便利知识，同时增加高科技技术的使用经验。
据车展主办方主席巴真透露，本届车展在泰国大选后举行，预期泰国国内局势在新政府组成后将逐渐缓解及稳定，有助推动泰国汽车产业再次活跃起来。
据悉，泰国2019年汽车产量预计不低于220万辆，比去年同期增加4%。内销汽车产量约为100万辆至109万辆，用于出口的约为120万辆。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】