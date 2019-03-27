人民网>>国际

第40届曼谷国际汽车展开幕 预计超160万人观展

2019年03月27日14:03  来源：中国新闻网
 

　　据泰国《世界日报》报道，当地时间3月27日，第40届曼谷国际汽车展正式开幕。估计整个车展将有160万民众入场，车展期间汽车销量不少于4万辆。

　　据报道，以“享受汽车”为主题的第40届曼谷国际汽车展，吸引了33家汽车生产企业和14家摩托车生产企业参展。车展上将展出最新研发出产的10款汽车，包括电动汽车、油电混合动力汽车等。

　　该车展旨在让民众了解汽车创新设计，给大家带来更多汽车使用便利知识，同时增加高科技技术的使用经验。

　　据车展主办方主席巴真透露，本届车展在泰国大选后举行，预期泰国国内局势在新政府组成后将逐渐缓解及稳定，有助推动泰国汽车产业再次活跃起来。

　　据悉，泰国2019年汽车产量预计不低于220万辆，比去年同期增加4%。内销汽车产量约为100万辆至109万辆，用于出口的约为120万辆。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved