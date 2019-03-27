第40届曼谷国际汽车展开幕 预计超160万人观展

据泰国《世界日报》报道，当地时间3月27日，第40届曼谷国际汽车展正式开幕。估计整个车展将有160万民众入场，车展期间汽车销量不少于4万辆。

据报道，以“享受汽车”为主题的第40届曼谷国际汽车展，吸引了33家汽车生产企业和14家摩托车生产企业参展。车展上将展出最新研发出产的10款汽车，包括电动汽车、油电混合动力汽车等。

该车展旨在让民众了解汽车创新设计，给大家带来更多汽车使用便利知识，同时增加高科技技术的使用经验。

据车展主办方主席巴真透露，本届车展在泰国大选后举行，预期泰国国内局势在新政府组成后将逐渐缓解及稳定，有助推动泰国汽车产业再次活跃起来。

据悉，泰国2019年汽车产量预计不低于220万辆，比去年同期增加4%。内销汽车产量约为100万辆至109万辆，用于出口的约为120万辆。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)