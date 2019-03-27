泰国为泰党宣布组建联盟 称已占下议院多数席位

综合外媒消息，当地时间27日上午，泰国为泰党总理候选人素达拉表示，该党组建的联盟已经达到255个选区议席，占据下议院500席中的多数，可以联合组阁。

包括为泰党、新未来党等在内的多个党派领导人出席了新闻发布会。新未来党党魁塔纳通表示，支持素达拉成为总理，因为为泰党在24日的大选中获得了最多的下议院席位。

根据泰国选举委员会日前公布的95%选票统计结果，在下议院总共350个选区议席(不包括150个不分区议席)中，为泰党获得最多席位，共137席；公民力量党获得97席，排第二。

另一方面，人民国家力量党党首乌达玛25日表示，该党得票数最多，说明得到民众的支持，将与立场相同的政党就组阁进行沟通协调。

按照泰国选举法，国会下议院500个议席确定后，再与全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员联合投票选举总理。

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