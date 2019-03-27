日本教科书主张争议岛屿主权 韩国政府强烈谴责

据韩国国际广播电台(KBS)报道，日本文部科学省26日审定通过了宣称日本对日韩争议岛屿(韩方称“独岛”，日方称“竹岛”)拥有主权的大批小学教科书，韩国对此表示强烈谴责。

据报道，日本此次获得审定通过的教科书共有12种，其中10种教科书主张争议岛屿主权，其中6种小学五六年级教科书声称该岛是日本“固有领土”，4种小学三四年级教科书将其标记为“竹岛”或日本领土。

此外，1种指导书和1种道德科目教科书的地图也包括争议岛屿相关内容。

上述教科书首次采用日本政府2017年修改的中小学学习指导要领和解说书。日本不少原有教科书此前也主张“竹岛”主权，但新版教科书大幅增加了争议领土的内容。

韩国政府于26日下午召见日本驻韩国大使长岭安政，提出强烈抗议和强烈谴责。韩方表示，独岛无论是从历史、地理，还是《国际法》上看，都明确属于韩国。韩国政府敦促日本立即撤回错误主张。

独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约0.18平方公里。韩国、朝鲜、日本都宣称对该岛拥有主权。目前韩国实际控制这一岛屿。

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