安理会欧盟成员：不承认以色列对戈兰高地拥有主权

联合国安理会5个欧盟成员26日发表联合声明说，五国关于戈兰高地的立场没有发生变化，五国不承认戈兰高地为以色列领土。

比利时常驻联合国代表马克·佩克斯汀代表法国、德国、英国、波兰和比利时向媒体记者宣读了这份声明。声明说，五国关于戈兰高地地位的立场是众所周知的，这一立场没有发生变化。根据国际法及安理会有关决议，特别是第242号和第497号决议，五国不承认以色列对包括戈兰高地在内的以方自1967年6月以来所侵占领土拥有主权，五国不认为这些被占领土为以色列领土。

声明说，使用暴力吞并领土为国际法所不容，任何单方面宣称边界变化的行为都违反《联合国宪章》，破坏国际秩序的基础。承认非法吞并的领土可能产生深远影响，对地区局势也造成影响，五国对此表达强烈关切。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。（记者尚绪谦）

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