美国杜克大学因研究人员造假 遭罚款逾亿美元

人民网讯 据美国侨报网引述路透社报道，美国联邦司法部26日披露，杜克大学同意支付1.125亿美元来了结由检举者所揭发的科研作假案件。该校一名前技术员在联邦研究经费的申请中使用了虚假数据。
举发这一丑闻的是前杜克实验室的一位分析师，该分析师说，杜克大学（Duke University）知道波茨-康德（Erin Potts-Kant）为获得国立卫生院（National Institutes of Health）和环境保护局（Environmental Protection Agency）等机构的研究经费而使用假数据。
据美国司法部透露，杜克大学的这一作假行为从2006年就已经开始，涉及30个研究经费计划，令政府部门因为受骗而发放了相关的研究经费，否则这些申请不会得到政府的资助。（老任）
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