荷兰艺术侦探找回消失20年毕加索名画 价值2500万欧元

人民网讯 据法新社26日电，荷兰艺术侦探布兰德再有斩获，于近日找回1999年在法国蔚蓝海岸一艘游艇上失窃的毕卡索名画“宝拉玛尔的画像”。这幅画的价值高达2500万欧元。

“宝拉玛尔的画像”（Portrait of Dora Maar）曾放在毕卡索家中，直至他1973年辞世。

消息称，经过4年追查，2名中间人日前出现在布兰德（Arthur Brand）位于阿姆斯特丹的家门前，他们拿着这幅失踪多年的画作。布兰德告诉记者，该画作现在的价值达2500万欧元。

布兰德在2015年找回纳粹雕塑家托拉克（Joseph Thorak）制作的铜雕“希特勒的马”（Hitler's Horses）后声名大噪。（老任）

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