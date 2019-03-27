人类大脑“发育时间表”：30岁成年 90岁还能形成新神经元

30岁才成年 90岁还能形成新神经元

人类大脑有自己的“发育时间表”

现在流行在迈入30岁后就说自己“已经老了”，脑子也“经常忘事儿”。

不过，这只是嘴巴自作主张的说法吧？人家大脑可并不承认——英国科学家指出，人的大脑达到成人状态，要到我们30多岁左右。

也是在近期，欧洲一项脑研究表明，直至人类达到90岁高龄时，健康大脑内仍有新神经元在持续发育。如此看来，我们的身体真是拖了大脑的后腿。

30岁，我才成年

当我们说一个成年人“心智不成熟”的时候，应该想想，也许真的是他的大脑还没发育完全。

在近期伦敦牛津医学科学院的一次会议上，英国剑桥大学的神经科学家彼得·琼斯称，研究认为人类大脑并非很快就成熟了，而是一个缓慢、循序渐进的过程，最终达到成人状态，差不多要到人们30多岁左右。

他的研究认为，在18岁时人的大脑仍在经历巨大变化，20岁之后也非常容易受精神障碍的影响，而这个问题到了30岁左右就会得到解决。

大脑有自己的“发育时间表”，不过，大脑的成熟程度会影响人们的行为以及心理状态。没有成熟的大脑，也意味着对自己情绪的控制力、与他人交往沟通的能力都有待完善。因此从某种意义上来说，也可以称之为“没有成人” 。

90岁，我还没老

与大脑的“晚熟”相对的，其“衰老期”其实也来得很晚。最新一项研究指出：直到90岁高龄时，健康人脑内仍会有新的神经元持续发育。

大脑内的大部分神经元在出生时便已存在。在成年人大脑的特定脑区，如海马体，会形成新神经元，这个过程也被称作成体神经发生。过去的研究已经确定，在啮齿类动物和其它脊椎动物体内会发生这一现象。另外也有研究表明，新生神经元会融入人体组织。但是，近年来的研究对于人脑内的成体神经发生程度产生了质疑。

西班牙马德里自治大学—西班牙高级科学研究理事会的科学家们详细分析了58名人类被试者的组织样本。结果发现，虽然存在一定程度的年龄相关性下降，但是人脑海马体内的成体神经发生终生都可观察到。

这项研究还发现，在阿尔兹海默病患者的脑内，新神经元的形成明显减少。相关报告发表于25日的英国《自然·医学》杂志。

重新定义大脑与成长

我们对大脑发育过程的全新认知，很可能将对未来脑研究和社会产生重大影响。

90岁还在发育的神经元，已经颠覆了人们以往的认知。科学家指出，他们的研究与过去未检测到成体神经发生的研究之所以存在差异，可能是因为所使用的方法或者组织样本质量不同。新研究考虑了组织固定技术和组织获取与处理之间的延迟等因素，评估其对组织染色质量产生了什么影响，而这个质量其实对于检测新神经元至关重要。

彼得·琼斯则从社会学的层面分析了这个问题。他表示大部分国家都规定18岁就算步入成年，这或许并不是确切的生理上“成年”，而是可以行使投票、饮用酒精、抵押贷款等等权利，也让教育、医疗和法律系统运转顺畅。

“我们真正想要说明的是，为童年转变为成年定义一个时间点这件事，看起来越来越荒谬了。”琼斯解释说，“这个过程其实是一个缓慢的过渡，大概会持续30多年。”

换句话说，童年与成年之间并没有明显的分界线。无论大脑和认知，我们始终都走在逐渐成熟的这条路上，沿着成长的轨道慢慢向前。（记者 张梦然）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)