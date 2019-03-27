美国会众议院未能推翻总统否决令

美国国会众议院26日就总统特朗普否决国会两院叫停美墨边境“国家紧急状态”决议举行投票，但未能获得足够票数推翻这一否决令。

当天有14名共和党国会众议员加入民主党阵营，投票支持推翻特朗普的否决令。最终投票结果是248票赞成、181票反对，未能达到推翻否决令所需的至少290张赞成票。

国会众议院议长佩洛西在一份声明中表示，尽管如此，国会投票将为联邦法院审理相关诉讼“提供重要证据”。她还暗示，民主党掌控的众议院或将在6个月内再度投票以叫停美墨边境“国家紧急状态”。依照美国法律，只要“国家紧急状态”处于生效状态，立法机构就可投票叫停。

特朗普2月15日签署公告，宣布美国南部边境出现“国家紧急状态”，意在绕过国会筹集更多经费用于修建美墨边境隔离墙。此后，国会众、参两院先后通过决议叫停特朗普这一举措。3月15日，特朗普否决了这项国会决议。

根据美国法律，总统拥有宣布国家进入紧急状态的权力，但要向国会解释这一决定具体基于哪些条款。在国家紧急状态下，美国国防部可以暂停或推迟民用工程项目建设，把资金投入到军工建设、人防工程等对国家安全至关重要的项目上。

在美墨边境修建隔离墙是特朗普竞选总统时的重要承诺。民主党人认为，修建边境墙在加强边境安全方面低效、昂贵且无必要，指责特朗普宣布“国家紧急状态”的举措“不合法”且“侵犯美国宪法赋予国会的财权”。一些共和党国会议员也对特朗普绕过国会筹集资金的做法表示担忧。（记者徐剑梅 孙丁）

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