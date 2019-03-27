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英国航空闹乌龙 飞德国航班降落英国爱丁堡

2019年03月27日08:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据BBC报道，英国航空公司26日表示，可能是因为德国方面提交了错误的航班文件, 一架从伦敦飞往德国杜塞尔多夫的客机航班错误地降落在英国北方的爱丁堡。

航班上的乘客们直到飞机降落时，听到机组放出的“欢迎来到爱丁堡”的广播后，才意识到飞机飞错了目的地。起初，乘客们还以为机组人员在开玩笑。当一名乘客询问机组人员时，机组人员和机长都感到很意外。机长于是让乘务员到客舱问大家，要去杜塞尔多夫的旅客们请举手，结果所有的旅客都举起了手。

英航官方称是因为飞行员收到了错误的飞行计划，乘客们在爱丁堡的机场等待了两个半小时才重新起飞，飞行计划错误提交的原因还在调查。上述客机在爱丁堡的停机坪上加了油后，再次起飞前往杜塞尔多夫。（老任）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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