委内瑞拉大范围停电　政府宣布停工停课

因全国大范围停电，委内瑞拉政府26日清晨宣布全国停工停课24小时。
委内瑞拉新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯26日发表讲话说，占全国发电量一半以上的古里水电站25日遭到反对派两次蓄意破坏，导致大范围停电，包括首都加拉加斯在内的全国半数以上地区受影响。
25日下午，委内瑞拉多个地区发生停电，政府在停电后几小时内成功恢复部分地区电力供应。但当天21时50分左右，全国多数地区再次停电。截至26日12时，供电仍未完全恢复。
罗德里格斯表示，25日晚再次发生停电是由于反对派对古里水电站进行纵火破坏，企图彻底破坏发电和输电系统，这导致政府此前恢复电力供应的工作前功尽弃。
他说，目前大火已被扑灭，相关部门在全力抢修，争取尽快恢复供电。政府同时已采取措施维护社会治安和民众安全。
委内瑞拉自3月7日起曾发生持续数日的全国范围大停电，这是委近年来持续时间最长、影响地区最广的一次停电。委政府说，造成停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。（记者王瑛 徐烨）
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