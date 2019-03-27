首次全女性太空行走取消 竟因航天服“不合身”

北京时间26日凌晨，美国国家航空航天局（NASA）宣布，原定于29日在国际空间站实施的太空行走由“女子双打”改为“男女混双”，航天史上首次全女性太空行走最终未能成行。

3月6日，NASA宣布由安妮·麦克莱恩和克里斯蒂娜·科赫两位女性航天员执行3月29日的太空行走任务，为国际空间站换装功能更强的锂离子电池。之前也曾有女性航天员出舱工作，美国佩姬·惠特森太空行走甚至达10次之多，但都有男性航天员的陪同。因此，全女性太空行走就有了特殊的意义。

26日凌晨，NASA发布“任务简报”，宣布29日任务改由克里斯蒂娜·科赫和男航天员尼克·海牙合作完成。原因是安妮·麦克莱恩在22日已经完成过一次太空行走，她发现她的舱外航天服“内衣”——上身玻璃纤维硬壳（HUT）不合身，“中等”号码更合适。但到29日仅有一件中号航天服可供使用，只能满足一名女航天员出舱。因此NASA地面任务管理人员在与麦克莱恩等人沟通后决定更改任务部署。

美国约翰逊航天中心发言人布兰迪·迪恩解释说，国际空间站上航天员可以根据身材差异选择不同的航天服部件加以组装。目前空间站中的HUT有中号（M）、大号（L）和特大号（XL）三种，每种都有两件。NASA根据航天员在地面训练时使用的航天服尺寸预测其在太空中需要的号码。但是，航天员的身材在太空微重力环境中会有所变化。

麦克莱恩自去年12月进入国际空间站以来，身高已经“长高了”5厘米，这或是其没有合适号码的原因。航天员能否穿大号航天服将就一下？恐怕不能，太空行走并非只是出去“走一圈”。29日航天员要在失重状态下、穿着160公斤的航天服出舱工作7个小时。航天服不合身会影响航天员手、手腕、手臂灵活配合，甚至可能导致航天服与空间站碰撞、剐蹭等风险。

女性身材导致的太空行走“着装”问题一直困扰着航天界，美国正在研制的新型软体航天服可以根据航天员的身材调整大小，足以满足95%的男性，却也只符合5%的女性要求。 （实习记者胡定坤）

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