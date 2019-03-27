俄罗斯呼吁美国尽快发布“通俄”调查结果

俄罗斯方面25日呼吁美国方面正式发布“通俄”调查结果，同时再次否认干预美国2016年总统选举。

前一天，美国司法部长威廉·巴尔向国会通报调查主要结果：没有发现总统唐纳德·特朗普的竞选团队在总统选举期间“通俄”。

【“早就说过”】

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫告诉媒体记者，“很难从漆黑的房间里找出一只黑猫，特别是如果那里没有猫”，以这一说法回应美方“通俄”调查。

美国司法部长巴尔24日致信国会参众两院司法委员会两党领导人，说特别检察官罗伯特·米勒没有发现特朗普的竞选团队“通俄”，对特朗普是否妨碍司法“不做结论”。巴尔在信中没有否认俄方干预美国总统选举。

佩斯科夫说，俄方没有看过“通俄”调查报告，因而无法回应报告内容。他说，俄方只看到一份“摘要”，“没有任何新内容”。他重申，俄方从来没有打算干预美国或其他国家的内部事务和选举。

俄罗斯外交部25日发布类似声明，希望美方今后“有足够的勇气承认”，为美国国内政治斗争而捏造的所谓“俄罗斯干预”毫无根据。

俄罗斯外交部说，美方近两年“为推翻明显虚假的指认，耗费巨大努力，显然花了不少纳税人的钱”。

美联社报道，俄方官员对“通俄”调查结论的回应像是在说“我早就告诉过你”。

【“球在对方”】

当天被问及“通俄”调查结论发布后俄美关系是否有改善的可能性，佩斯科夫回答道，总统弗拉基米尔·普京多次说，他对加强两国关系持开放态度，但“第一步”取决于华盛顿方面。

“球显然在对方半场，”佩斯科夫说，“在赫尔辛基就交给了特朗普。”

普京和特朗普去年7月16日在赫尔辛基首次正式会晤，特朗普在会晤后的联合记者会上否认美国情报部门所作结论、即俄罗斯干预美国2016年总统选举，在美国国内触发舆论风暴。

“通俄”调查从2017年5月开始，米勒团队起诉34人，包括特朗普前竞选团队经理保罗·马纳福特、前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林和25名俄罗斯人。米勒团队指控那些俄罗斯人的罪名包括在2016年美国总统竞选期间以“黑客”手段侵入民主党全国委员会电子邮件系统和在社交媒体平台散播虚假信息。

俄罗斯外交部25日说，美方对上述25名俄罗斯人的指控“荒谬”，“政治动机明显” 。

俄罗斯电视一台同一天报道，美国媒体有意煽动民众情绪，以操纵民众对俄罗斯的看法。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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