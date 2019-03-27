墨西哥总统翻500年前“旧账”　要西班牙道歉

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔25日说，他已要求西班牙政府为大约500年前入侵墨西哥后屠杀土著居民的历史道歉。

洛佩斯借社交媒体“脸书”和“推特”的个人账户发布一则视频，说他向西班牙国王费利佩六世和罗马教皇方济各分别致函，“让对方请求墨西哥土著宽恕当年的行径；按照今天的说法，那些行径构成侵害人权”。

视频中，洛佩斯与妻子站在东南部塔瓦斯科州科马尔卡尔科一处玛雅文化遗址。塔瓦斯科是洛佩斯的出生地，也是西班牙人16世纪初开始征服、殖民墨西哥的起点。洛佩斯说，给西班牙国王的信中提到当年西班牙人“屠杀、压迫”墨西哥印第安人的历史，“和解的时机已到，但前提是求得宽恕”。

洛佩斯当天访问邻近城市岑特拉。1519年3月，西班牙“征服者”埃尔南·科尔特斯带领军队与捍卫家园的墨西哥印第安人在那里打了第一仗。科尔特斯有先进武器，以少胜多，导致阿兹特克帝国陷落，西班牙开始对墨西哥300年殖民统治。洛佩斯说，西班牙对墨土著民族的侵权一直持续至墨西哥1821年独立以后，“伤口迄今没有愈合”。

西班牙是墨西哥接受外来直接投资最大来源国之一。西班牙国王费利佩六世出席了洛佩斯去年12月就职总统仪式。

西班牙外交部当天发表声明，反驳洛佩斯：“西班牙政府深感遗憾，墨西哥总统寄给国王陛下的信函被公之于众，我们坚决反对信中内容。”

声明说：“西班牙人500年前登陆现为墨西哥所辖的领土，（这段历史）不能以当代的考量标准判断。我们这两个兄弟国家一直明白如何摒弃愤怒、以建设性角度看待我们共有的一段历史。”（沈敏）【新华社微特稿】

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